Mega-Öffi-Chaos im Sommer: U4 und S-Bahn gesperrt

Die U-Bahn-Linie U4 wird ab 28. Juni teilweise gesperrt, ein umfassender Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.

Die ÖBB und Wiener Linien nutzen die frequenzärmeren Sommermonate erneut für umfangreiche Modernisierungsarbeiten im Wiener Öffi-Netz. Zwischen 28. Juni und 1. September wird die zentrale S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern gesperrt. Zeitgleich kommt es zur U4-Teilsperre zwischen Friedensbrücke und Schottenring. Man bleibe aber "auch bei temporären Sperren im Sommer verlässlich mobil", sagte Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

© zpagistock ×

Bei der S-Bahn werden während des Sommers im Rahmen des mehrjährigen Programms "S-Bahn Wien Upgrade" Bahnsteige verlängert, Bau- und Tragwerke erneuert sowie die Bahninfrastruktur modernisiert. Mit der Implementierung eines digitalen Zugsteuerungssystems ETCS werden zudem die Voraussetzungen für einen dichteren Takt in der Zukunft geschaffen. Ziel sei es, die Wiener S-Bahn bis Ende 2027 "schnell, schlau und stressfrei" zu machen, sagte ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel bei einer Pressekonferenz am Montag.

Umfangreicher Schienenersatzverkehr

Während der Umbauarbeiten der S-Bahn wird für die Fahrgäste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Dabei wird es von Beginn an zwei Ersatzbuslinien geben: einen gelben Direktbus, der ohne Zwischenhalt zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf verkehrt, und eine blaue Linie, die als normaler Schienenersatzverkehr alle Haltestellen anfährt. Die Schienenersatzverkehrsbusse sind sofort erkennbar und rundum im ÖBB-Design gestaltet, so ÖBB-Postbus-Vorstand Alfred Loidl.

© ÖBB

Die Wiener Linien setzen ihren Schwerpunkt unterdessen auf die U4 sowie auf die umfassende Erneuerung der Straßenbahninfrastruktur. "Wien hat ein dichtes Öffi-Netz. Ein Großteil unserer Arbeiten erfolgt so, dass sie den Betrieb kaum beeinträchtigen", betonte Senk.

U4 wird geteilt

Die U4 wird von 28. Juni bis 1. September allerdings geteilt: Sie ist dann von Heiligenstadt bis Friedensbrücke sowie zwischen Hütteldorf und Schottenring unterwegs. Fahrgäste können auf die Straßenbahnlinie E4 und die umgeleitete Linie D umsteigen.

© Wiener Linien ×

Auch in der Innenstadt wird gearbeitet: Am Kärntner Ring, am Schubertring und am Universitätsring werden die Gleise getauscht. Die Linien D, 1, 2 und 71 werden dafür zeitweise umgeleitet. Auch in Floridsdorf, Margareten, auf der Hohen Warte und am Rennweg sind Bauarbeiten geplant. Umfassende Informationen gibt es unter www.wienerlinien.at/baustellen.