Mobbing-Affäre: KHM-Leitung kritisiert ORF-Berichterstattung

Ein Bericht des ORF sorgt für Ärger beim KHM-Museumsverband. Die Führung wirft dem Sender vor, wichtige Informationen ausgelassen und ein verzerrtes Bild gezeichnet zu haben.

Die KHM-Spitze sieht in einem ORF-Beitrag vom 25. März eine "Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht". Laut Museumsleitung seien wichtige Stellungnahmen einfach nicht gebracht worden. Konkret geht es um Antworten von Generaldirektor Jonathan Fine (Foto) und Geschäftsführer Paul Frey auf die Mobbing-Vorwürfe von Veronika Sandbichler (Schloss Ambras).

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Weiters stößt man sich daran, dass ehemalige Mitarbeiter anonym zitiert wurden. Diese hätten ihre Aussagen nicht aus eigener Erfahrung gemacht, sondern nur auf Hörensagen gestützt - dabei fiel unter anderem der Begriff eines "toxischen Arbeitsklimas".

In einer öffentlichen Stellungnahme heißt es wörtlich: "Aufgrund der arbeitsrechtlich gebotenen Fürsorgepflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbstverständlich auch für Frau Dr. Sandbichler gilt, ist es der Führung des KHM-Museumsverbandes bis zum Abschluss der von sich aus eingeleiteten Untersuchungen nicht möglich, den detaillierten Sachverhalt der arbeitsrechtlichen Situation in Schloss Ambras öffentlich zu machen. Wir appellieren an den ORF, darauf Rücksicht zu nehmen und sich nicht einseitig und rufschädigend als Anklageplattform zur Verfügung zu stellen."