Nach Befragung: Simmeringer Hauptstraße wird begrünt

Die Vorstellung des gesamten Bauvorhabens erfolgt im Sommer 2025.

Unter dem Motto "Raus aus dem Asphalt!" wurde und wird im Wiener Stadtgebiet fleißig entsiegelt und begrünt. Allein in diesem Jahrzehnt wurden 320 Projekte aus dem Fördertopf "Lebenswerte Klimamusterstadt" in den Bezirken umgesetzt.

© Tilia Staller.Studer OG ×

Jetzt tut sich auch in Simmering was: Vor kurzem eröffnete man den neugestalteten Enkplatz im Herzen des Bezirks mit 38 neuen Bäumen und 70 Sitzgelegenheiten, während sich der Wilhelm-Svetelsky-Platz schon seit letztem Jahr an 19 neuen Bäumen und bunten Gräserbeeten erfreut. Nun geht es weiter mit der Simmeringer Hauptstraße, konkret im Abschnitt zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße. Der Bezirk hat seine Bewohner von Anfang an in die geplante Umgestaltung einbezogen und nach ihren Anliegen gefragt - mit einem eindeutigen Auftrag: Der Straßenraum soll künftig klimafit und attraktiver werden.

"Eine tolle Perspektive"

Für die Simmeringer Gemeinderätin Ewa Samel bietet die Umgestaltung eine tolle Perspektive: "Wir alle kennen die Problematik der Simmeringer Hauptstraße, sie kann im Sommer ein Hitze-Hotspot werden. Somit ist verständlich, dass sich die Menschen mehr Begrünung und Kühlung wünschen - dem kommen wir nun nach und verbessern die Situation vor allem auch für die Fußgänger*innen. Wir stehen Schulter an Schulter mit den Simmeringer*innen für einen begrünten Bezirk."

© Tilia Staller.Studer OG ×

84 Prozent sprachen sich in der Befragung für mehr Begrünung aus, gefolgt von Raum zum Rasten und Verweilen, Abkühlung und Wasserelemente wünschen sich ebenso viele. Für den Sommer ist nun eine Ausstellung in der Bezirksvorstehung zu den Planungen der städtischen Stellen des rund 700 Meter langen Stücks vorgesehen, da können die Simmeringer noch einmal ihr Feedback rückmelden. "So gestalten wir eine klimafitte Zukunft für Simmering", erklärt die Gemeinderätin abschließend.