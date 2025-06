Öffi-Chaos im Sommer: Vorortelinie, Stammstrecke und U4 gesperrt

Im Raum Wien kommt es in den Sommermonaten bei den ÖBB und den Wiener Linien zu Anpassungen des Fahrplans, nachdem wichtige Öffi-Strecken teilweise gesperrt sein werden.

Österreichs höchstes Bevölkerungswachstum gibt es in der "Ostregion". Sie umfasst Wien, Niederösterreich und das Burgenland, wo momentan rund vier Millionen Menschen leben. Um ihnen auch weiterhin eine Top-Verkehrsanbindung zu bieten, wird das Öffi-Angebot laufend ausgebaut. Diesen Sommer sind in Wien gleich mehrere Linien von Bauarbeiten betroffen.

© ÖBB, Wiener Linien ×

Vorortelinie

Nachdem die Bau-"Phase 1" (im Abschnitt zwischen Hernals und Handelskai) der S45 mit 12. Juni abgeschlossen ist, startet noch am selben Tag "Phase 2". Bis einschließlich 23. Juni kommt es zu Bauarbeiten zwischen Heiligenstadt und Handelskai. Aus diesem Grund werden in der Rudolf-Gelbard-Gass sowie in der Engerthstraße jeweils ÖBB-Ersatzhaltstellen eingerichtet.

Die ÖBB bitten alle Fahrgäste, "Zeitreserven für Ihre Wege" einzuplanen und sich über etwaige Fahrplanänderungen rechtzeitig zu informieren. Wichtig: Ein Ticketverkauf in den Bussen des Schienenersatzverkehrs ist nur sehr eingeschränkt möglich - am besten kauft man sein Ticket schon vor dem Fahrtantritt online, mobil, beim Ticketautomaten oder Ticketschalter. Mit Fahrrädern ist die Benutzung der Schienenersatzverkehrsbusse übrigens nicht möglich.

Stammstrecke

Von 28. Juni bis zum 1. September fahren auf der S-Bahn "Wien Stammstrecke" im Abschnitt zwischen Praterstern und Floridsdorf keine Züge. Als Ersatz steht ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit 2 Buslinien zur Verfügung. Das sind die Halte: Praterstern, Traisengasse, Handelskai und Floridsdorf. Von 5:30 bis 20 Uhr fährt täglich ein Direktbus von Praterstern bis Floridsdorf.

Alternativ können auch die Wiener Linien genutzt werden. Gültige ÖBB-Tickets werden in folgenden Abschnitten (jeweils in beide Richtungen) von den Wiener Linien anerkannt:

• U1 Leopoldau - Südtiroler Platz/Wien Hbf

• U2 Stadlau - Schottenring

• U3 Simmering - Wien Mitte/Landstraße

• U4 Heiligenstadt - Friedensbrücke

• U4 Schottenring - Längenfeldgasse

• U6 Floridsdorf - Meidling

• Straßenbahn D Spittelau - Schwedenplatz

• Straßenbahn E4 Spittelau - Schottenring

• Straßenbahn 2 Friedrich-Engels-Platz - Taborstraße

• Straßenbahn 25 Floridsdorf - Erzherzog-Karl-Straße

• Straßenbahn 26 Floridsdorf - Kagraner Platz

• Straßenbahn 31 Brünner Straße - Jägerstraße

• Nachtbus N71 Oper/Karlsplatz - Kaiserebersdorf/Zinnergasse

U4-Trasse

Während der Sommerferien wird ein weiterer Abschnitt der historischen U4-Trasse erneuert. Die grüne Linie wird deshalb von 28. Juni bis 31. August zweigeteilt. Sie fährt von Heiligenstadt bis Friedensbrücke und von Schottenring bis Hütteldorf. Als Ersatzverbindung verkehrt die Straßenbahnlinie E4 zwischen Nußdorf und Schottenring. Die Linie D wird zudem ab Börse über Schottenring und Schwedenplatz zum Schwarzenbergplatz umgeleitet. Parallel dazu wird ein Teil der hochfrequentierten Gleise am Ring erneuert, es kommt zu Umleitungen der Ringlinien während der Sommerferien.

Damit die betroffenen Fahrgäste trotz Bauarbeiten möglichst rasch ans Ziel kommen, sind die U6 und die Straßenbahnlinien 2, 30, 31 und 44 in den Sommermonaten in einem dichteren Intervall als üblich unterwegs, wie es von offizieller Seite her heißt.

S-Bahn Wien Upgrade

Mit dem "S-Bahn Wien Upgrade" werden Strecken, Bauwerke und Schieneninfrastruktur im ÖBB-Netz in und um Wien umfassend modernisiert und digitalisiert. So will die ÖBB die Voraussetzung schaffen, um künftig moderne, längere Züge mit mehr Sitzplätzen sowie einen dichteren Takt in der Hauptverkehrszeit anbieten zu können.

Auch die Wiener Linien setzen ihre Modernisierungsoffensive laufend fort, um das U-Bahn- und Straßenbahn-Netz für die kommenden Jahrzehnte adäquat zu gestalten. Daher werden in den Sommermonaten, wenn weniger Menschen in der Stadt unterwegs sind, wichtige Arbeiten an Gleisen, Weichen und U-Bahntunneln durchgeführt.