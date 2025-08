Stadt Wien sammelt jährlich 1.500 kaputte Fahrräder ein

So läuft die Fahrrad-Entsorgung in der Bundeshauptstadt ab.

Rund 1.500 verlassene Fahrräder werden jedes Jahr von der Stadt Wien aus dem öffentlichen Raum entfernt. Ob im Park, vor Supermärkten oder auf Gehsteigen – die MA 48 geht allen Hinweisen nach. Per App, am Bezirksamt oder via Misttelefon kann jeder der Stadt kaputte Räder melden. Nach einer vierwöchigen Frist, in der die Besitzer Zeit zur Abholung haben, wird das Fahrrad eingesammelt – sofern es nicht mehr fahrtüchtig ist.

Heuer wurden im ersten Halbjahr schon 700 bis 800 Räder eingesammelt, wie der ORF berichtet. Im Zuge der Entfernung landen die Räder in der KFZ-Verwahrstelle in Simmering. Nach einer zweimonatigen Lagerfrist gehen sie ins Eigentum der Stadt über. Etwa zehn Prozent der Fahrräder kommen repariert in den 48er-Tandler und werden dort günstig verkauft. Weitere zehn Prozent wandern in Re-Integrationsprojekte. Der Rest wird zu Altmetall verarbeitet.