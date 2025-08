Strom und Gas: Immer mehr Wiener wechseln Anbieter

Die Wiener Bevölkerung sagt teuren Energietarifen vermehrt den Kampf an.

Im ersten Halbjahr 2025 haben sich 60.283 Kunden in Wien einen neuen Strom- oder Gasanbieter gesucht. Das bedeutet: 2,7 Prozent der Haushalte und Betriebe haben gewechselt – mehr als noch im Jahr davor. Was deutlich zeigt: Der Trend zum Anbieterwechsel hält weiter an.

Aktuell könne man sich bei einem Wechsel des Stromanbieters bis zu 465 Euro ersparen und bei Gas bis zu 610 Euro, teilte die E-Control mit. "Es zahlt sich also durchaus aus, einen Blick in den Tarifkalkulator zu werfen und einen Anbietervergleich zu machen", empfiehlt der Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control, Wolfgang Urbantschitsch.