Tagungsmetropole Wien holt 2. Platz im UIA-Kongress Ranking

Auch 2024 behauptete sich Wien im Kongress-Bereich an der Weltspitze.

Das Kongress-Ranking der Union of International Associations (UIA) für das Jahr 2024 reiht die Tagungsmetropole Wien zum dritten Mal in Folge auf den weltweit 2. Platz – hinter Brüssel und vor Seoul. Erst im Mai setzte die International Congress and Convention Association (ICCA) Wien auf den 1. Platz der global gefragtesten Kongressmetropolen.

Die kurz kurzem von der UIA publizierte Analyse zu den global abgehaltenen internationalen Verbands-Kongressen zählt neben dem ICCA -Ranking zu den wichtigsten Benchmarks der Branche. Im aktuellen UIA-Ranking verteidigt Wien mit insgesamt 239 Meetings seinen 2. Platz aus dem Vorjahr. Angeführt wird die weltweite Städte-Liste von Brüssel mit 388 durchgeführten Tagungen. Auf Wien folgen Seoul (180), Barcelona (159) und Tokio (148). Die Plätze 6 bis 10 belegen Rom (142 ), Lissabon (140), Madrid (113), Paris (110) und Dubai (109). Wien vereint damit 4,3 Prozent aller Kongresse der insgesamt 100 Städte, die in das UIA-Ranking Eingang fanden.

Neben der Städte-Statistik gibt das UIA-Kongress-Ranking auch Aufschluss über die Performance auf Länderebene. Österreich nimmt mit 312 Tagungen in der Statistik weltweit den 7. Platz ein. An der Spitze des Länder-Rankings stehen die USA (657), gefolgt von Belgien (523), Italien (452), Spanien (451) und Japan (369). Südkorea (343), Großbritannien (311), Deutschland (309) und Frankreich (295) komplettieren nach Österreich die Top-10-Länder.

Weltoffene, international ausgerichtete Metropole

"Wien hat mit dem zweiten Platz im internationalen Ranking seine Position als global führende Tagungsmetropole weiter gefestigt. Wir positionieren uns als weltoffene, international ausgerichtete Metropole, die mit Tourismus sowohl wirtschaftlichen Nutzen als auch Lebensqualität für die hier lebenden Menschen schafft. Kongresse und Firmentagungen sorgen für Frequenz in den Tagungsräumlichkeiten und Beherbergungsbetrieben und haben 2024 eine Wertschöpfung von 1,3 Milliarden Euro generiert sowie 23.500 Ganzjahresarbeitsplätze geschaffen. Die Weiterentwicklung Wiens als Tagungsdestination ist daher ein zentraler Bestandteil der Wiener Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 und der Visitor Economy Strategie", so Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales.

"Wir freuen uns über die erneute Spitzenplatzierung Wiens in einem global äußerst wettbewerbsintensiven Umfeld. Der zweite Platz im aktuellen UIA-Ranking unterstreicht die Stärke und Qualität der Meeting Destination Wien. Mehr als vier Prozent aller im Ranking erfassten Kongresse finden hier bei uns statt – ein beachtlicher Anteil, den es in kommenden Jahren zu halten gilt. Der jüngste Erfolg ist das Ergebnis der exzellenten Zusammenarbeit aller Akteur:innen der Wiener Meeting-Industrie – von Kongresszentren und Veranstaltungsorten über die Hotellerie und Agenturen bis hin zu unseren Kund:innen. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank für die langjährige Zusammenarbeit", ergänzt. Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus-

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus akquiriert weltweit Kongresse, Firmentagungen und Incentives. 1969 gegründet, wird es von der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien unterstützt. Die Meeting Destination Wien ist in der Visitor Economy Strategie sowie in der Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 der Stadt Wien als Stärkefeld verankert.