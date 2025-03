Wien mit über 1 Mio. Nächtigungen allein im Februar

Der heurige Februar brachte ein Plus von 6 Prozent, bereits im Jänner lag der Umsatz bei 69,1 Mio. Euro.

Der heurige Februar erreichte mit 1,1 Millionen Nächtigungen in Wien ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit Jahresbeginn wurden rund 2,2 Millionen Gästenächtigungen in der Bundeshauptstadt gezählt. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im Jänner rund 69,1 Millionen Euro und lag damit um 1 Prozent über dem Start ins Vorjahr.

In konkreten Zahlen schloss Wien den Februar 2025 mit 1.079.000 Nächtigungen zum Vergleichsmonat 2024 ab. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die Bundeshauptstadt 2.202.000 Übernachtungen - ein satter Zuwachs von 9 Prozent .

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Februar rund 52 Prozent und jene der Betten 40 Prozent. Insgesamt waren im Februar rund 79.500 Hotelbetten in Wien verfügbar - das waren um etwa 6.400 Betten (plus 8,7 Prozent) mehr, als im Februar 2024 angeboten wurden.

Mit 213.000 Übernachtungen (-5%) im Februar führt Österreich die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf an, gefolgt von Deutschland (153.000, -7%), Italien (64.000, +10%), den USA (40.000, +7%), Großbritannien (45.000, +4%), Spanien (36.000, +8%), Frankreich (34.000, +3%), Polen (36.000, +39%), der Ukraine (24.000, +41%) und Rumänien (23.000, +5%).