Amok-Raser donnert mit 100 km/h durch Fußgängerzone

Ein Wiener raste mit bis zu 100 km/h durch die Fußgängerzone in der Kurstadt Baden - und gefährdete dabei Passanten, die einen Terror-Akt befürchteten, sowie einschreitende Polizeibeamte.

NÖ. Nach einer wilden Fluchtfahrt durch Baden bei Wien ist am Sonntagnachmittag ein 34-Jähriger festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden. Der Wiener hatte Passanten in der stark frequentierten Innenstadt ebenso wie Beamte gefährdet, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Sein Auto war aufgrund eines Mitfahndungsersuchens im Zusammenhang mit mehrfachem Tankbetrug unter Verwendung gestohlener Kennzeichen bekannt.

In dem Fall geht es laut Polizei um versuchte schwere Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Gemeingefährdung. An Personen, die durch die Fahrt gefährdet wurden, erging am Montag der Aufruf, sich bei der Polizeiinspektion Baden (Tel.: 059133-3300) zu melden.

Beamte waren in der Bahngasse auf den auffälligen schwarzen Pkw der Marke KIA mit Wiener Kennzeichen aufmerksam geworden. Als der Lenker die Uniformierten bemerkte, parkte er sein Auto ein. Die Streifenbesatzung hielt in entgegengesetzter Fahrtrichtung an. Der Mann am Steuer wurde zur Lenker- und Fahrzeugkontrolle sowie zum Abstellen des Motors aufgefordert. Er trat laut Polizei jedoch plötzlich das Gaspedal durch und fuhr direkt auf einen Beamten zu, der sich durch einen Sprung zur Seite rettete.

Aufgrund zahlreicher strafrechtlicher Delikte amtsbekannt

Der Mann flüchtete mit Vollgas in Richtung Wassergasse, die sich im Zentrum von Baden befindet, und, so die Polizei, ohne Rücksicht auf mögliche Schäden mit hoher Geschwindigkeit von laut Zeugenaussagen bis zu 100 km/h durch die dortige Fußgängerzone, die Breyerstraße und über den Josefsplatz. Am Erzherzog Rainer-Ring befuhr er auch den Gehsteig, bewegte sich entlang des Brusattiplatzes und der Renngasse, wo der KIA mit einem dort abgestellten Pkw kollidierte, bis zur Theresiengasse 5, wo der Lenker das Auto verließ und festgenommen wurde.

Der 34-jährige Wiener ist laut Polizei aufgrund zahlreicher strafrechtlicher Delikte amtsbekannt. Die am Pkw montierten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Im Auto fanden sich außerdem weitere Kennzeichentafeln, die am vergangenen Montag in Wien entwendet worden waren. Als gestohlen gemeldete Führerscheine und augenscheinlich vermeintliches Diebesgut sowie Tatwerkzeug wurden ebenfalls sichergestellt.

Der Beschuldigte verweigerte der Polizei zufolge die Aussage. Er hat keine gültige Lenkberechtigung und das Auto keine gültige Zulassung.