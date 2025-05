"Wings for Life Run" bringt Sperren und Verzögerungen

Wie der ÖAMTC vermeldet, ist am Sonntag im Zuge des Wings for Life Runs mit Sperren, Umleitungen und Verzögerungen im Wiener Straßenverkehr zu rechnen.

Am kommenden Sonntag findet in Wien der Wings for Life Run statt. Dabei handelt es sich um einen jährlichen globalen Charity-Lauf. Fun Fact: Weltweit starten tausende Teilnehmer zur selben Zeit, entweder bei einem Flagship Run oder mit der App verbunden, wobei es keine festgeschriebene Distanz gibt. Stattdessen werden die Läufer von einer beweglichen Ziellinie namens "Catcher Car" mit zunehmender Geschwindigkeit verfolgt. Erst, wenn man von ihr eingeholt wird, ist der Lauf beendet. Hintergrund ist der Gedanke, für alle jene zu laufen, die dazu selbst nicht in der Lage sind.

© Red Bull/Philip Platzer ×

Im Zuge des Events wird es zu großräumigen Sperren, Umleitungen und Verzögerungen in Teilen Wiens kommen. Ein Tipp des ÖAMTC: Alle Stadtautobahnen sind zu jeder Zeit frei befahrbar - ausgenommen die Abfahrten Zentrum auf der A4 und A23.

Die Route im Detail

Die Lauf-Route ist wie folgt festgelegt: Rathausplatz – Ring – Franz-Josefs-Kai - Ring – Operngasse - Friedrichstraße – Linke Wienzeile – Gumpendorfer Gürtel – Mariahilfer Gürtel – Mariahilfer Straße – Babenbergerstraße – Ring - Hohenstaufengasse - Liechtensteinstraße – Alserbachstraße – Roßauer Lände - Franz-Josefs-Kai – Uraniastraße – Obere Weißgerberstraße - Dampfschiffstraße – Weißgerberlände – Erdberger Lände – Ludwig-Kößler -Platz – Stadionbrücke – Stadionallee – Lusthausstraße – Prater Hauptallee – Praterstern – Lassallestraße – Reichsbrücke – Wagramer Straße (Gegenfahrbahn) – Arbeiterstrandbadstraße – Am Rollerdamm – Steinitzsteg – Donauinsel Richtung NÖ.

Lesen Sie auch Startbereich für Wings for Life World Run 2025 fixiert Catcher Car Fahrerin Anna Gasser hat den neuen Startbereich für den Flagship Run am 4. Mai in Wien präsentiert.

Zeit- und abschnittsweise Streckensperren

Nicht befahrbar sein werden der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse von 09:45 bis 16:15 Uhr und die Linke Wienzeile zwischen Getreidemarkt und Gürtel sowie der Innere Gürtel selbst zwischen Linke Wienzeile und Mariahilfer Straße von 12:25 bis 14:45 Uhr. Die Abfahrten Zentrum der Südost Tangente (A23) bzw. von der Ost Autobahn (A4) kommend werden von 13:00 bis 15:30 Uhr gesperrt.

© Marc Conzelmann ×

Die ÖAMTC-Experten empfehlen daher, wie schon beim Vienna City Marathon, die Stadtautobahnen zu nutzen. Bei Fahrten in die Innenstadt bieten sich die U-Bahnen an. Für die Flughafenzufahrten werden ebenfalls die Stadtautobahnen empfohlen.