Startbereich für Wings for Life World Run 2025 fixiert

Catcher Car Fahrerin Anna Gasser hat den neuen Startbereich für den Flagship Run am 4. Mai in Wien präsentiert.

Die Teilnehmer des Wings for Life World Runs am 4. Mai in Wien erwartet in diesem Jahr ein spektakulärer Ortswechsel: Zum ersten Mal ziehen Event-Village und Startbereich des beliebten Flagship Runs des globalen Charity-Laufs an den Heldenplatz - vor einzigartiger Kulisse mit der Hofburg, dem angrenzenden Natur- und Kunsthistorischem Museum sowie dem Blick zum Rathaus.

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser wird erneut das Catcher Car pilotieren und damit die mobile Ziellinie für tausende Teilnehmer sein, die sich an der Startlinie vor dem Äußeren Burgtor auf der Ringstraße einfinden. Gemeinsam mit Paralympics-Legende Reini Sampl setzt sie sich 30 Minuten nach dem Startschuss in Bewegung, um die Läufer und Rollstuhlfahrer nach und nach einzuholen und damit ins Ziel zu bringen.

"Es ist eine große Ehre, wieder die mobile Ziellinie für so viele Läufer:innen zu sein", erklärt Anna Gasser. "Das macht diese Rolle so besonders. Ich bin von der ersten bis zur letzten Sekunde des Rennens dabei. Würde ich selbst mitlaufen, würde ich nicht einmal ein Drittel der Strecke schaffen. So aber erlebe ich alles hautnah mit – vom Start über die ersten emotionalen Momente, wenn beispielsweise Menschen wieder die ersten Schritte gehen, bis hin zu den Profis, die am Schluss bis ans Limit gehen. Es ist eine einzigartige Atmosphäre."

Event-Village erstmals auf dem Heldenplatz

13.500 Teilnehmer und noch mehr Fans auf der Strecke machen den ausverkauften Flagship Run in Wien erneut zu einem der Top-Läufe des Jahres. 2025 wird der Heldenplatz zum Treffpunkt für alle, die den Spirit des Wings for Life World Runs hautnah erleben wollen. Am gesamten Eventwochenende erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Shows, Warm-up-Trainings und interaktiven Erlebnissen, bevor am Sonntag um exakt 13 Uhr Ortszeit das Startsignal ertönt.

Die Strecke führt vom Äußeren Burgtor über die Ringstraße durch die Wiener Innenstadt, vorbei an zahlreichen historischen Wahrzeichen wie dem Parlament, dem Burgtheater, der Universität und der Staatsoper, und verläuft dann entlang der Donauinsel. Top-Läufer werden sich auf den Weg bis nach Tulln machen, während Anna Gasser mit dem Catcher Car nach und nach alle Teilnehmer einholen und schließlich den Sieger und die Siegerin des Flagship Runs in Wien krönt.

Teilnahme für Kurzentschlossene noch möglich

Wer keinen Startplatz für Wien ergattern konnte, hat am 4. Mai um 13 Uhr noch die Möglichkeit, mit der Wings for Life World Run App beim größten Lauf der Welt teilzunehmen – individuell oder bei einem der über 90 App Run Events in ganz Österreich. Die Anmeldung ist bis zum Renntag unter wingsforlifeworldrun.com möglich.

Live-Übertragung und TV-Dokumentation

ServusTV überträgt den Wings for Life World Run mit den besten Bildern aus Österreich am Renntag erneut live aus Wien. Weitere Bilder aus der ganzen Welt gibt es zudem in der internationalen Live Experience unter wingsforlifeworldrun.com und auf Red Bull TV. Wer sich bereits vorab einstimmen und einmal hinter die Kulissen des einzigartigen globalen Laufevents schauen möchte, findet in der TV-Dokumentation "Wenn die ganze Welt läuft - Der Wings for Life World Run" auf ServusTV On spannende Einblicke.

Anna Gasser ist "immer wieder gerne dabei"

"Jedes Jahr gibt es unzählige besondere Momente. Ein Highlight war Lukas Müller, der eineinhalb Kilometer gegangen ist. Die Emotionen, die damit verbunden waren, und die Gänsehaut, die ich hatte, als ich ihn eingeholt habe – das war ein unvergesslicher Moment."

"Ich freue mich besonders auf die Stimmung. Diese Atmosphäre gibt es bei keinem anderen Event. Es geht nicht um Leistung, sondern darum, gemeinsam etwas Gutes zu tun. Jeder kann mitmachen – egal ob man nur ein paar Schritte geht oder bis ans persönliche Limit läuft. Genau dieses Gefühl macht den Wings for Life World Run so besonders, und deshalb bin ich immer wieder gerne dabei."

Über den Wings for Life World Run

Einmal im Jahr findet der Wings for Life World Run rund um den Globus statt. Alle Teilnehmer starten weltweit zur gleichen Zeit und laufen entweder individuell mit der Wings for Life World Run App oder gemeinsam bei zahlreichen Flagship Runs oder App Run Events. Das Beste daran ist, dass es bei jeder Form der Teilnahme nur darum geht, dabei zu sein und Spaß am Laufen zu haben. Egal ob Profisportler, Hobbyläufer oder Anfänger, es spielt keine Rolle, wie gut, schnell oder weit gelaufen wird. Eine traditionelle Ziellinie gibt es nicht. Stattdessen nimmt 30 Minuten nach dem Start entweder ein virtuelles oder – im Falle der Flagship Runs – ein reales Catcher Car die Verfolgung auf und überholt die Teilnehmer, für die der Lauf damit erfolgreich beendet ist.

Die Ergebnisse werden nicht nach Zeit gemessen, sondern nach der erreichten Distanz. 100 Prozent der Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung. Bei den bisherigen Ausgaben des Wings for Life World Run sind insgesamt 1.293.716 registrierte Teilnehmer aus 195 Ländern auf allen sieben Kontinenten gelaufen, gegangen oder gerollt und haben insgesamt 51,93 Millionen Euro für die Heilung von Querschnittslähmung gesammelt.