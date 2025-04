Verkehrstote in Wien: Das ist die traurige Bilanz in diesem Jahr

Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einer aktuellen Aussendung vermeldete, ist die Zahl der Verkehrstoten in Wien im 1. Quartal 2025 gestiegen.

In Wien gab es heuer einen Anstieg bei der Zahl der Verkehrstoten. Fünf Menschen starben in den ersten drei Monaten, das ist um eine Person mehr als noch im 1. Quartal 2024, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ informiert. Auch in den Jahren 2023, 2021, 2020 und 2019 war im 1. Quartal die Zahl der tödlichen Unfälle niedriger als heuer.

Das Ziel "null Verkehrstote" hat Wien im 1. Quartal somit leider nicht erreicht. Erst am vergangenen Dienstag wurde eine Pensionistin in der Brigittenau in der Engerthstraße von einem Lkw niedergefahren und tödlich verletzt. Damit kamen heuer in Wien bereits sechs Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

"Der Unfalltod reißt Menschen aus ihrem Leben, verursacht viel Leid. Von einem Moment auf den anderen verlieren Menschen Familienangehörige, Freunde oder Freundinnen. Umso wichtiger ist es, mit verstärkten Maßnahmen die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen", stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky traurig fest.