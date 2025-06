Village im Dritten: Schlüsselübergabe an erste Bewohner

Bürgermeister Michael Ludwig, ARE Geschäftsführer Gerald Beck, wohnfonds_wien Geschäftsführer Gregor Puscher und Bezirksvorsteher Erich Hohenberger übergaben am Mittwoch die ersten Schlüssel zu den neuen Wohnungen.

"Village im Dritten" heißt das neue Grätzel am Landstraßer Gürtel, das die ARE Austrian Real Estate (ARE) als Quartiersentwicklerin gemeinsam mit der Stadt Wien und dem wohnfonds wien als klimafreundliches und sozial nachhaltiges Stadtquartier errichtet. 2.000 Wohnungen, dazu Büro- und Gewerbeflächen, Nahversorgung sowie Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen gruppieren sich um den zwei Hektar großen Bert-Brecht-Park.

© Michael Nagl

Rund eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich sind die ersten Wohnhäuser fertiggestellt, Leben zieht in das Quartier ein. Am heutigen Mittwoch haben Bürgermeister Michael Ludwig, ARE Geschäftsführer Gerald Beck, wohnfonds_wien Geschäftsführer Gregor Puscher und Bezirksvorsteher Erich Hohenberger den Schlüssel an eine der ersten Familien übergeben.

© Squarebytes GmbH

"Mit dem Bezug der ersten Wohnungen finden hier inmitten des dritten Wiener Gemeindebezirks viele Wienerinnen und Wiener ihr neues Zuhause. In einem innovativen neuen Viertel, das den Wiener Weg der Stadtentwicklung eindrucksvoll unter Beweis stellt. Hier vereinen wir all unsere Anstrengungen im Bereich Klimaschutz, effizienter und nachhaltiger Energieversorgung mit einer durchmischten und lebendigen Nutzung sowie insbesondere auch mit dem Hauptaugenmerk auf leistbaren und erschwinglichen Wohnraum. Ein neues Grätzl mitten in der Stadt mit einem zwei Hektar großen Park und bester Verkehrsanbindung", erklärt Bürgermeister Michael Ludwig.

Wohnungsmix von Eigentum bis Gemeindebau NEU

Die insgesamt rund 2.000 Wohnungen verteilen sich auf 17 Bauprojekte und bieten neben architektonischer Vielfalt unterschiedliche Wohnungstypen für Singles, Paare und Familien mit privaten Freiflächen, grünen Höfen und Gemeinschaftsräumen bis hin zu Dachterrassen für die Bewohner*innen. Dabei entstehen bis 2027 rund 750 geförderte Wohneinheiten – von geförderter Miete, SMART Wohnungen über einen Gemeindebau NEU bis hin zu Wohngemeinschaften. Etwa 1.300 Wohnungen werden freifinanziert von der ARE, zum Teil in Partnerschaft mit UBM Development errichtet. Davon sind rund 440 ARE-Mietwohnungen.

Die ersten beiden Wohnprojekte mit insgesamt 189 Wohneinheiten sind jetzt fertiggestellt und werden gerade bezogen. Das "Stadtregal" der ARWAG bietet 122 geförderte Mietwohnungen, mehrere Mikrobüros und Student*innen WGs, ein MA 11 Krisenzentrum, Geschäftsflächen sowie begrünte Dachterrassen. Ein gemeinsamer Kinder- und Jugendspielplatz und ein Kindergarten in der benachbarten Anlage machen das Wohnungsangebot vor allem für Familien besonders attraktiv.

Die PEAK HOMES von ARE und UBM liegen direkt am Bert-Brecht-Park. 67 Wohnungen verteilen sich auf elf Geschoße und bieten von 1,5 Zimmern mit 33 Quadratmetern bis hin zu fünf Zimmern mit rund 100 Quadratmetern Freiflächen bieten Raum für Entspannung an der frischen Luft. "Gemeinschaftlich nutzbare Flächen wie eine begrünte Dachterrasse, ein Co-Working-Space für konzentriertes Arbeiten außerhalb der Wohnung und ein Gemeinschaftsraum runden das Angebot ab", sagt UBM CTO Peter Schaller.

Das Quartier VILLAGE IM DRITTEN

Mit dem VILLAGE IM DRITTEN entsteht in Wien Landstraße zwischen dem Landstraßer Gürtel und dem Eurogate I auf rund elf Hektar Fläche ein neues Stadtquartier. Der zentrale öffentliche Park inmitten des Quartiers stellt einen erholsamen Rückzugsort dar und hat eine positive Wirkung auf die gesamte Nachbarschaft. Neben einer nahezu autofreien und fahrradfreundlichen Gestaltung trägt außerdem die Infrastruktur vor Ort zu kurzen Wegen in der Stadt und somit einem umweltschonenden Umgang mit Ressourcen bei.

Das gesamte VILLAGE IM DRITTEN wird in puncto Energieversorgung europaweit neue Maßstäbe setzen. So viel Energie wie möglich soll vor Ort produziert und verwendet werden. Dazu haben Wien Energie und ARE ein klimafreundliches, baufeldübergreifendes Gesamtkonzept für die Wärme-, Kälte- und Stromversorgung der Gebäude entwickelt. Zum Einsatz kommen dabei 500 Erdwärmesonden mit 150 Meter Tiefe, mehrere großflächige Dach-PV-Anlagen mit über einem Megawatt installierter Leistung, Wärmepumpen und ein Anschluss an die Fernwärme. Bis zu 80 Prozent der Heizenergie im VILLAGE IM DRITTEN werden aus lokalen Quellen gewonnen.

Weitere Stimmen

"Mit dem VILLAGE IM DRITTEN setzen wir gemeinsam mit unseren Partnern ein starkes Zeichen für zukunftsweisende Stadtentwicklung: klimafreundlich, sozial durchmischt und voller Lebensqualität. Es freut mich besonders, dass wir jetzt die ersten Bewohnerinnen und Bewohner begrüßen dürfen – in einem Quartier, das mit viel Grünraum, moderner Infrastruktur und nachhaltiger Energieversorgung neue Maßstäbe für urbanes Wohnen und Arbeiten setzt", sagt Gerald Beck, Geschäftsführer der ARE Austrian Real Estate.

"Ergänzend zu den bewährten Charakteristika des geförderten Wiener Wohnbaus – Leistbarkeit, höchste Ansprüche in Sachen Qualität, Alltagstauglichkeit und Komfort – werden mit Fokus auf Ökologie und Nachhaltigkeit im VILLAGE IM DRITTEN innovative Projekte verwirklicht, die auf die essentiellen Herausforderungen unserer Zeit reagieren", freut sich Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien besonders über die ersten fertiggestellten Wohnungen, aber auch über den klima- und zukunftsfitten Schwerpunkt, der sich durch das gesamte Quartier zieht.

"Ein Quartier lebt durch seine Menschen – und nun zieht das Leben ins VILLAGE IM DRITTEN ein. Wenn die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen, wird aus einem Bauprojekt ein echtes Zuhause. Das ist der Moment, in dem Nachbarschaft entsteht. Ich freue mich sehr, dass unser Bezirk um viele engagierte und vielfältige Menschen wächst und heiße alle neuen Landstraßerinnen und Landstraßer herzlich willkommen", sagt Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.