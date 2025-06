Wiener Kontinenz-Tag: Dichte Blase g‘sunder Darm

Die Besucher erwarten Vorträge rund um Blasen-, Darm- und Beckenbodengesundheit, persönliche sowie diskrete Beratung durch erfahrene Fachkräfte, das Erlernen von wirksamen Beckenboden-Übungen, ein Glücksrad mit tollen Preisen und vieles mehr. Der Eintritt ist frei!

Am 25. Juni findet von 10 bis 16:30 Uhr im Rathaus der Wiener Kontinenztag unter dem Motto "Dichte Blase, g‘sunder Darm" statt. Bei freiem Eintritt können Besucher Vorträge rund um Blasen-, Darm- und Beckenbodengesundheit lauschen, sich persönlich und diskret durch erfahrene Fachkräfte beraten lassen, wirksame Beckenboden-Übungen erlernen und vieles mehr. Am Programm stehen unter anderem Vorträge von Experten aus Medizin, Pflege, Physiotherapie und Diätologie.

Veranstaltet wird das Event von der "Medizinischen Kontinenzgesellschaft Österreich (MKÖ), die eine Vereinigung von hochspezialisierten Ärzten, Pflegefachkräften und Physiotherapeuten ist. Seit 35 Jahren engagiert sich die wissenschaftliche Fachgesellschaft bereits in der Information und Beratung von Betroffenen und deren Angehörigen.

In Österreich leiden rund eine Million Menschen unter einer Blasen- oder Darmschwäche, allein in Wien kämpfen 200.000 Menschen dagegen an. Um den Betroffenen Unterstützung zu bieten, organisiert die Medizinische Kontinenzgesellschaft Österreich (MKÖ) in Zusammenarbeit mit der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) und unter dem Ehrenschutz von Stadtrat Peter Hacker besagten "Kontinenz-Tag" im Wiener Rathaus.

Programm-Vorträge

10:00 Uhr: Einlass und Beginn der Ausstellung

Information an Ständen von Firmen und gemeinnützigen Organisationen

10:30 Uhr: Begrüßung & Eröffnung

MKÖ-Vorstand, Moderatorin Ingrid Wendl, Stadt Wien

10:45 Uhr: Die Blasenschwäche der Frau – Hilfe und Rat

Dr. med. univ. Greta Carlin, Universitätsklinik f. Frauenheilkunde, MedUni Wien

11:05 Uhr: Prostata-Operationen – Mythos und Wahrheit

Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Hübner, Facharzt für Urologie in Wien und Korneuburg

11:55 Uhr: Von Einlagen bis Katheter: Passende Hilfsmittel

Karin Müller, DGKP, Kontinenz- und Stomaberaterin in der Klinik Landstraße

12:15 Uhr: Physiotherapie für den Beckenboden des Mannes

Mag. Helga Kießling, Physiotherapeutin in Wien

12:35 Uhr: Stuhlinkontinenz – Ursachen und Risken

Dr. Larissa Egkher, Abt. f. Chirurgie, KH der BHS Wien

13:25 Uhr: Physiotherapie für den Beckenboden der Frau

Birgit Deisenhammer, Physiotherapeutin in Wien

13:45 Uhr: Hilfsmittel bei Darmschwäche

Karin Müller, DGKP, Kontinenz- und Stomaberaterin in der Klinik Landstraße

14:05 Uhr: Darmschwäche: Was kann man operieren und wie?

OÄ Dr. Michaela Lechner, Fachärztin für Chirurgie; KH Göttlicher Heiland

14:55 Uhr: Richtig essen und trinken bei Inkontinenz

Theresa Vierlinger, BSc., Diätologin in Baden

15:15 Uhr: Harnverlust der Frau: Welche Operation?

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Umek, Universitätsklinik f. Frauenheilkunde, MedUni Wien

15:35 Uhr: Harnverlust bei Männern – Ursachen und Therapie

OÄ Dr. Michael Rutkowski, Facharzt für Urologie; Landesklinikum Korneuburg

Wo: Rathaus. Wann: 25. Juni von 10.00 bis 16.30 Uhr. Eintritt: Die Teilnahme am Kontinenz-Tag ist für alle kostenlos.