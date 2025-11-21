Nicht winterfest: Öffentliche WCs am Donaukanal gesperrt

Die erst im Vorjahr eröffneten öffentlichen WC-Anlagen sind nicht winterfest. Daher sind sie derzeit gesperrt.

Die Temperaturen schwanken in den letzten Wochen des Jahres rund um den Gefrierpunkt. Sport-Enthusiasten, Spaziergänger und auch Radler hält das aber nicht davon ab, den Donaukanal zu frequentieren. Einzig: Einen Ort zur allfälligen Erleichterung findet man derzeit nur schwer.

Denn die erst im Vorjahr errichteten vier fixen WCs sind nicht winterfest. In der kalten Jahreszeit bleiben sie also geschlossen. Die Wiener Gewässer, zuständig für die Verwaltung der Flächen, erklären das mit unverhältnismäßig hohen Ausgaben für winterfeste Klos.

„Die öffentlichen WCs am Donaukanal sind nicht frostsicher und somit nicht winterfest, daher müssen sie in der kalten Jahreszeit gesperrt werden. Sie winterfest zu machen, wäre unverhältnismäßig teuer“, heißt es gegenüber dem ORF.