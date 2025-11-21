Feierliche Illuminierung des Christbaums in Wiener Neustadt

Die Wiener Neustädter Innenstadt erstrahlt seit gestern in weihnachtlichem Glanz. Mit der feierlichen Illuminierung des Christbaums gegenüber vom Alten Rathaus leuchtet jetzt die gesamte Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt.

Heuer wurde die 16 Meter hohe Fichte von der Familie Neuhauser aus Miesenbach rund um Bürgermeister Wolfgang Stückler gespendet. Die Illuminierung wurde vom Kinderchor der Volksschule Rudolf Scheicher und dem MGV Gamsveigerl Miesenbach musikalisch umrahmt.

"Mit der Illuminierung unseres wunderschönen Christbaums beginnt der Advent in Wiener Neustadt! Ein stimmungsvolles Programm wartet auf die Besucherinnen und Besucher an den nächsten Wochenenden und verkürzt damit die Wartezeit auf Heilig Abend. Getreu unserm Motto 'Stadt und Land mitanand' kommt unser Christbaum heuer aus Miesenbach. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Bürgermeister Wolfgang Stückler und die Familie Neuhauser, die uns diese schöne Fichte gespendet haben. In diesem Sinne wünsche ich allen viel Freude mit unserem Baum und den weihnachtlichen Lichtern in unserer Stadt", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Kommendes Wochenende wird es mit "Weihnachten im Stadtpark" organisiert von "Mary's Scottish Coffeepub" bereits stimmungsvoll. Die offizielle Eröffnung findet heute, am Freitag, dem 21. November, um 16 Uhr statt.