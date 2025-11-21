Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Feierliche Illuminierung des Christbaums in Wiener Neustadt
© Wiener Neustadt

Adventzeit

Feierliche Illuminierung des Christbaums in Wiener Neustadt

21.11.25, 12:14
Teilen

Die Wiener Neustädter Innenstadt erstrahlt seit gestern in weihnachtlichem Glanz. Mit der feierlichen Illuminierung des Christbaums gegenüber vom Alten Rathaus leuchtet jetzt die gesamte Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt.  

 Heuer wurde die 16 Meter hohe Fichte von der Familie Neuhauser aus Miesenbach rund um Bürgermeister Wolfgang Stückler gespendet. Die Illuminierung wurde vom Kinderchor der Volksschule Rudolf Scheicher und dem MGV Gamsveigerl Miesenbach musikalisch umrahmt.

"Mit der Illuminierung unseres wunderschönen Christbaums beginnt der Advent in Wiener Neustadt! Ein stimmungsvolles Programm wartet auf die Besucherinnen und Besucher an den nächsten Wochenenden und verkürzt damit die Wartezeit auf Heilig Abend. Getreu unserm Motto 'Stadt und Land mitanand' kommt unser Christbaum heuer aus Miesenbach. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Bürgermeister Wolfgang Stückler und die Familie Neuhauser, die uns diese schöne Fichte gespendet haben. In diesem Sinne wünsche ich allen viel Freude mit unserem Baum und den weihnachtlichen Lichtern in unserer Stadt", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Kommendes Wochenende wird es mit "Weihnachten im Stadtpark" organisiert von "Mary's Scottish Coffeepub" bereits stimmungsvoll. Die offizielle Eröffnung findet heute, am Freitag, dem 21. November, um 16 Uhr statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden