Niki Fellner: "Von diesem Grundsatz dürfen wir jetzt keinen Millimeter abweichen."

Der grauenhafte Terror-Anschlag in Wien hat uns diese Woche leider auf besonders drastische Weise vor Augen geführt, dass auch Österreich keine Insel der ­Seligen ist. Die Nacht des 2. November hat unser Land für immer verändert. Die davor abstrakte Bedrohung durch fundamentale Islamisten – die wir bisher nur aus anderen europäischen Großstädten kannten – ist nun auch bei uns fürchterliche Realität geworden.

Der Terrorist hat mit seinem Anschlag aber das genaue Gegenteil von dem erreicht, was er wollte. Er wollte uns in Angst versetzen, unser Land spalten, die westlichen Werte unserer Gesellschaft zerstören. All das ist ihm nicht gelungen.

Die Reaktion der Österreicher auf dieses feige Attentat war beein­druckend: Hilfsbereitschaft, Zivilcourage und Zusammenhalt. Tausende haben an den Tat­orten in der Wiener City in Gedenken an die Opfer Kerzen angezündet, Blumen hingelegt. Es sind Bilder, die um die Welt gehen. Österreich ist in diesen schwierigen Stunden geeint wie noch nie. Die Wiener haben dem Terror getrotzt! ­Darauf können wir stolz sein.

Jetzt müssen wir mit genau dieser gemein­samen Entschlossenheit den Extremismus in unserem Land bekämpfen – unabhängig von welcher Seite er kommt, ob religiös oder politisch.

Null Toleranz gegenüber den Intoleranten. Von diesem Grundsatz dürfen wir jetzt keinen Millimeter abweichen!