ÖBB sperren Station Spittelau für drei Monate komplett

Die Haltestelle Wien Spittelau wird ab März 2026 vollständig gesperrt. Die ÖBB bauen die Station neu und erneuern Gleise und Weichen. Fahrgäste müssen auf Ersatzrouten und andere Verkehrsmittel ausweichen.

Die Haltestelle Wien-Spittelau verschwindet 2026 für über 100 Tage aus dem Fahrplan. Von 6. März bis 22. Juni halten dort keine Züge. Stattdessen bauen die ÖBB die Station komplett um. Neues Design, mehr Komfort, bessere Sicherheit. Gleichzeitig werden zwischen dem Franz-Josefs-Bahnhof und Spittelau rund 2,5 Kilometer neue Gleise verlegt und zehn Weichen erneuert. Ein massiver Eingriff in den Alltag vieler Pendler. "In dieser Zeit entsteht eine moderne und kund:innenfreundliche Verkehrsstation, die den höchsten Anforderungen an Komfort und Sicherheit entspricht", versprechen die ÖBB.

Bereits ab 14. Dezember 2025 greifen Änderungen im Fahrplan. Die Linie S40 sowie die R40 enden in Heiligenstadt. Der Franz-Josefs-Bahnhof und Spittelau werden nicht mehr bedient. Der REX4 und REX41 fahren weiterhin bis zum Franz-Josefs-Bahnhof.

Alle Änderungen sind bereits im Jahresfahrplan berücksichtigt und in der ÖBB Fahrplanauskunft Scotty abrufbar. Zusätzlich können Fahrgäste mit gültigem Ticket für die Kernzone Wien auf die Straßenbahnlinie D und U-Bahn Linie U4 in Wien Heiligenstadt ausweichen. Die ÖBB ersuchen alle Fahrgäste sich vor Ihrer Reise über Ihre jeweilige Verbindung zu informieren.

Sanierung der Gleishallendecke am Franz-Josefs-Bahnhof

Auch am Franz-Josefs-Bahnhof selbst wird gebaut. Von Jänner bis Ende Juni wird die Gleishallendecke saniert. Die Arbeiten laufen in vier Etappen, jeweils mit Sperren einzelner Bahnsteige. Dadurch verschieben sich Abfahrtszeiten, Züge fahren von anderen Gleisen.

Bahnsteig-Sperren:

07.01. – 09.02.: Bahnsteige 1 und 2

09.02. – 06.03.: Bahnsteige 2 und 3

06.03. – 24.04.: Bahnsteige 3 und 4

04.05. – 22.06.: Bahnsteige 4 und 5

Während der Bauarbeiten kann es im Umfeld des Bahnhofs zu Änderungen bei den Gehwegen kommen. Die Wegeführung wird vor Ort ausgeschildert.