Öffi-Störung wegen Wasserrohrbruch in Wien
60er betroffen

Öffi-Störung wegen Wasserrohrbruch in Wien

02.10.25, 08:56
Der 60er ist wegen eines Wasserrohrbruchs nur eingeschränkt nutzbar.

Wegen eines Wasserrohrgebrechens in Wien-Liesing verkehrt die Straßenbahnlinie 60 nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Speising, Hermesstraße und Rodaun wurde eingerichtet, wie die Wiener Linien Donnerstagfrüh bekannt gaben. Die Ersatzbusse halten die Haltestellen der Nachtbuslinie N60 ein. Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar. Grund dafür ist ein Wasserrohrgebrechen im Bereich Geßlgasse.

