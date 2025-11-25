ORF RSO: Adventkonzert mit Elīna Garanča

Die traditionellen „Christmas in Vienna“-Konzerte gehören zu den begehrtesten Klassik-Events der Weihnachtszeit.

Im Dezember spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien im ORF RadioKulturhaus bei „Orgel im Fokus“ (4.12.) und an drei Abenden im Wiener Konzerthaus: Am 10. Dezember steht ein Adventkonzert mit Elīna Garanča auf dem Programm, am 19. und 20. Dezember „Christmas in Vienna“. Von 31. Dezember bis 7. Jänner gastiert das RSO Wien in China.

Im Rahmen der ORF RadioKulturhaus-Reihe „Orgel im Fokus“ trifft die Schuke-Orgel auf den großen Klangkörper des ORF Radio-Symphonieorchesters – am Donnerstag, den 4. Dezember ab 19.30 Uhr im ORF RadioKulturhaus. Irene Delgado-Jiménez dirigiert das RSO, an der Orgel sind Magdalena Moser und Wolfgang Kogert zu erleben. Auf dem Programm stehen das 2. Orgelkonzert von Thierry Escaich, Francis Poulencs Konzert für Orgel, Streichorchester und Pauken und Felix-Alexandre Guilmants 2. Symphonie. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Donnerstag, den 18. Dezember ab 19.30 Uhr.

Am Mittwoch, den 10. Dezember gibt Elīna Garanča gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien und der Wiener Singakademie ab 19.30 Uhr im Wiener Konzerthaus ein Adventkonzert. Unter der Leitung von Karel Mark Chichon erklingen Werke von Johannes Brahms, Emīls Dārziɲš, César Franck, Pietro Mascagni, Raimonds Pauls, Franz Schubert u. a. Tenor Dmytro Popov wird gemeinsam mit Mezzosopranistin Elīna Garanča Duette und Arien präsentieren.

Die Gala findet im Wiener Konzerthaus am Samstag, den 20. Dezember (19.30 Uhr) statt, die Voraufführung bereits am Freitag, den 19. Dezember (19.30 Uhr). Unter der musikalischen Leitung von Heinz Ferlesch präsentiert das ORF RSO Wien gemeinsam mit den Sopranistinnen Angel Blue und Julie Fuchs, Tenor Bekhzod Davronov, Bariton Ludovic Tézier, Trompeter Thomas Gansch, den Wiener Sängerknaben und der Wiener Singakademie ein abwechslungsreiches Zusammenspiel aus klassischen Weihnachtsliedern und populärer Weihnachtsmusik aus aller Welt. In ORF 2 ist das Konzert am 23. Dezember ab 22.35 Uhr zu sehen.

Zum Abschluss des Jahres gastiert das RSO Wien von 31. Dezember bis 7. Jänner in China: Bei Konzerten in Guangzhou, Peking und Shanghai dirigiert Jérémie Rhorer Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Georges Bizet, Charles Gounod, Jacques Offenbach und Johann Strauss (Sohn).