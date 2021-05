Pädophiler nach Häfen sofort rückfällig

Am Handy des Vorbestraften wurden Dutzende kinderpornografische Bilder entdeckt.

Wien. Ein Wiener (52), der wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im Gefängnis saß und auf Bewährung vorzeitig entlassen wurde, sitzt erneut hinter Schloss und Riegel.

Der 52-Jährige hatte zuletzt „auf Probe“ in einer betreuten Unterkunft für Ex-Häftlinge in Rudolfsheim-Fünfhaus gewohnt. Nachdem ein Betreuer einen anonymen Hinweis bekam, dass einer seiner Schützlinge in Kinderpornografie verwickelt sei, kontrollierte er sämtliche Handys aller Bewohner, um das „schwarze Schaf“ herauszufiltern.

Handys. Als er auf zwei Handys des 52-Jährigen Dutzende einschlägige pornografische Bilder und Videos von Minderjährigen entdeckte, schaltete er die Polizei ein. Die Ermittler stellten das Zimmer des Verdächtigen auf den Kopf, beschlagnahmten drei Handys, eine PlayStation sowie USB-Sticks, nahmen den Wiener fest und brachten ihn zurück an seine alte Adresse – die Justizanstalt.

Dort wird der Pädophile nun erneut jahrelang Logis beziehen. (kuc)