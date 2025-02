Pärchen hat Blut an Händen und Kleidung

Ein Streit zwischen einem jungen Pärchen (21, 23) eskalierte.

Wien. In den frühen Morgenstunden am Freitag gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in Wien-Simmering gerufen, nachdem ein lauter Streit gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Beamten versuchten ein 23-jähriger Mann aus der Türkei und eine 21-jährige Frau die Wohnung zu verlassen. Beide hatten Blut an Händen und Kleidung, was die Polizisten bemerkten. Als die beiden daraufhin umkehren wollten, wurden sie aufgefordert, den Vorfall aufzuklären.

Der 23-Jährige reagierte aggressiv und attackierte die Beamten. Er verletzte einen Polizisten durch Faustschläge am Oberkörper und an der Hand und trat einen weiteren gegen das Knie. Verstärkung traf ein, und der Mann wurde wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen.

Festnahmeauftrag

Die 21-jährige Frau erläuterte den Vorfall: Der Tatverdächtige hatte sich in alkoholisiertem Zustand versehentlich an einem zerbrochenen Glas geschnitten. Als sie Hilfe holen wollte, hinderte er sie daran, da er aufgrund eines bestehenden Einreiseverbots und eines offenen Festnahmeauftrags nicht auffallen wollte. Dies hatte den Streit ausgelöst.

Wegen des Festnahmeauftrags wurde der 23-Jährige in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.