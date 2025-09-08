PARALLEL 2025: Zeitgenössische Kunst residiert in Wien

Vom 10. bis zum 14. September 2025 zieht es Fans zeitgenössischer Kunst ins Otto Wagner Areal in Wien, genauer gesagt zur PARALLEL Vienna. Leicht verändert geht die Kunstmesse in ihre 13. Auflage.

Die ehemalige Anstalt Baumgartner Höhe bekommt auch in diesem Jahr einen besonderen Anstrich, wenn zum dritten Mal in Folge die PARALLEL Vienna 2025 ihre Tore öffnet.

Für der Kunstmesse bilden das Jugendstiltheater, die Pavillons 7 und 13, sowie die Küche ein kreatives Viereck. Ersteres dient erneut als Eingangshalle, die Küche wechselt aber von einer Partylocation, zu einem weiteren Ausstellungsort.

Über 100 Austeller und Ausstellerinnen zeigen die eigenen Werke. Diese reichen von Gallery- und Artist-Statements, über Interventions bis hin zu Special Exhibitions. Zum Opening und Closing gibt es auch Live-Acts.

Highlights aus Kunst & Kulinarik

Als Highlight angeführt wird die SAMMLUNG VERBUND von Künstlerin Dorothea Zeyringer, Reenactment von "Deflorazione", einer bekannten Performance von Renate Bertlmann aus dem Jahr 1977.

Für die Verpflegung zwischendurch sorgt das MOCHI, das auf mehrere Positionen zwischen den Ausstellungen diverse kulinarische Erlebnisse liefert.