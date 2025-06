Polizei fasst schwer bewaffneten Mann in Supermarkt

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung entdeckte die Polizei bei dem betrunkenem Mann ein wahres Waffenarsenal.

Wien. Am Mittwoch wurde in einem Supermarkt in Wien-Margareten ein 55-jähriger, sichtlich alkoholisierter Mann in militärischer Tarnkleidung mit einer Pistole und zwei Messern am Gürtel von einem Kunden bemerkt. Dieser alarmierte die Polizei, die den Mann nach dem Verlassen des Geschäfts anhielt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zahlreiche Waffen und Drogen, darunter ein Revolver, ein Schießkugelschreiber, eine Veterinärpistole, 22 Schuss Munition, fünf Messer, eine Suchtgiftwaage, Kokain, Cannabis und 1.380 Euro Bargeld.

Eine anschließende Hausdurchsuchung brachte weiteres Suchtgift und Munition zum Vorschein, darunter 34 Patronen, Ecstasy, drei Päckchen Cannabis und insgesamt 568 Tabletten. Gegen den Mann bestand bereits ein Waffenverbot. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war eine Vernehmung zunächst nicht möglich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Waffen, dauern an.