Polizei löst Corona-Demo in Wien auf: 39 Anzeigen

Die Kundgebung unter dem Namen "Coronawahnsinn" musste aufgrund nicht eingehaltener Hygienemaßnahmen von der Polizei vorzeitig aufgelöst werden.

Gegen 12 Uhr mittags versammeleten sich am Herbert-von-Karajan-Platz in der Wiener Innenstadt ein paar Dutzend Menschen, um gegen den "Coronawahnsinn" zu demonstrieren. Die Kundgebung war bei der Polizei zwar ordnungsgemäß angemeldet, allerdings kam es dann doch zu Problemen. Obwohl die Teilnehmer mittels Lautsprecher mehrmals dazu aufgefordert wurden, die Masken- und Abstandsregeln einzuhalten, war dies "großteils nicht der Fall", wie die Wiener Polizei in einer Aussendung mitteilte.

Nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde wurde schließlich die Notbremse gezogen. Um 13.47 Uhr wurde die Demonstration aufgelöst. Im Anschluss gingen einige Teilnehmer noch vor das Bundeskanzleramt und auf den Heldenplatz. Dort löste sich die Masse aber schließlich auf.

Insgesamt kam es zu 38 Anzeigen nach der Covid-19-Maßnahmenverordnung und einer ANzeige nach dem Wiener Landessicherheitsgesetz. Zudem wurde ein Organmandat nach dem Epidemiegesetz ausgestellt.