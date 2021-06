Polizei sprengt illegale Raves: Beamte mit Flaschen beworfen

Am Donaukanal wurde ein Beamter durch einen Glasflaschenbewurf von einer Brücke im Kopfbereich getroffen und dadurch verletzt.

Wien. Auf Grund zahlreicher Übertretungen nach dem Wiener Landessicherheitsgesetz sowie der Covid-19-Verordnungen und zur präventiven Verhinderungen von strafbaren Handlungen, führte die Wiener Polizei gestern eine großangelegte Schwerpunkaktion in der Innenstadt durch. Gemeinsam mit der Wasserpolizei, Ordnungsdiensteinheiten, der Bereitschaftseinheit und der WEGA wurden intensive Streifen an stark frequentierten Plätzen durchgeführt. Im Bereich des Resselparks wurden um 01:00 Uhr nach mehrmaligen Lautsprecherdurchsagen vier Musikanalagen auf Grund der anhaltenden Lärmerregung sichergestellt. Die Beamten wurden bei den Sicherstellungen mit Glasflaschen beworfen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Am Donaukanal wurde ein Beamter durch einen Glasflaschenbewurf von einer Brücke im Kopfbereich getroffen und dadurch verletzt. Gegen 00:30 Uhr sollen zwei 19-Jährige von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und bestohlen worden sein. Die 19-Jährigen erlitten leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.

Bilanz: Eine Festnahme, 32 Anzeigen

Die Polizei-Bilanz der Aktion scharf: Eine Festnahme auf Grund von aggressivem Verhaltens 32 Anzeigen (straf- und verwaltungsrechtliche Übertretungen) 132 Identitätsfeststellungen.

Die Polizei wurde bei ihrem Einsatz vom Wiener Magistrat, Gruppe Sofortmaßnahmen unterstützt. Seitens der Magistrats wurden die Einhaltungen der Gastronomiesperrstunden kontrolliert, bei denen es zu keinen Überschreitungen kam.

Fünf Personen wurden nach illegalen Straßenverkauf von alkoholischen Getränken und diversen Partyartikeln angezeigt. Bei einer Tankstelle im Nahbereich des Donaukanals wurden mehrere Übertretungen nach der Covid-Verordnung festgestellt.