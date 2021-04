Polizei stellte in Wien-Favoriten Waffenarsenal sicher

Der Mann hatte ein Sturmgewehr und Drogen in seiner Wohnung gebunkert.

Wie die Polizei auf den Mann gestoßen ist, lässt sich nach einer Woche nicht mehr sagen. Jedenfalls dürften die Beamten am Dienstag der Vorwoche am frühen Nachmittag nicht wenig gestaunt haben, als sie bei einem 29-jährigen österreichischen Staatsbürger in Wien-Favoriten vorsprachen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst fanden sie nämlich in seiner Wohnung allerhand Verbotenes wie ein kleines Waffenarsenal mit Sturmgewehr und Drogen.

Der Einsatz fand gegen 14.00 Uhr in einem Appartement unweit der Laxenburger Straße statt. Die Beamten stellten eine größere Menge Suchtmittel - vermutlich Cannabis und Ecstasy sicher. Daneben fanden sie ein Sturmgewehr, eine große Menge an pyrotechnischen Gegenständen, zwei Schreckschusspistolen, eine Gaspistole, Munition, zwei Pfeffersprays, einen Taser und rund 500 Stück Stahlkugeln. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung angezeigt.