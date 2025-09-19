Praterstern Biker Flashmob: Startschuss für Masters of Dirt

Es ist der Ride Out von Masters of Dirt am Samstag 20. September, der für einen regelrechten Biker Flashmob am Praterstern sorgen wird. Es ist Auftakt und Anreise zum großen Sommerfest.

Es wird laut am Praterstern, so viel ist schon einmal klar. Am Samstag um 12:00 Uhr treffen sich Masters of Dirt Athleten, Biker und Fans am Praterstern und machen sich von dort aus auf den Weg nach Korneuburg.

Als wäre die große Anzahl an Motorradfahrern nicht schon verrückt genug, läuft auch noch ein Gewinnspiel für das wildeste Outfit und/oder Bike. Es gibt also nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch auf die Augen.

Mit dabei sind zudem auch die M.O.D.-Stars Samy Louis, Jake100, Nay Nay und "velo-concert Bike DJ" Elias Ruso. Alle zusammen treten sie die zweistündige Reise nach Korneuburg an, wo es ans große Masters of Dirt Sommerfest geht.

© Masters of Dirt

Das Masters of Dirt Sommerfest

Ankunft um 14:00 Uhr, geht dann an der neuen E-Motocross-Strecke - die auch gleich getestet werden kann - das Fest so richtig los. Am Plan stehen unter anderem Fashion Shopping, zwei Freestyle Motocross Shows, eine BMX Motocross Show und auch Padel Tennis mit den M.O.D.-Stars sowie eine Tombola-Ziehung.

Aber auch durchgehend Musik-Acts, Tattoo-Artists, Trampoline, Crazy Kart und natürlich auch Food und Drinks - alles bei freiem Eintritt.