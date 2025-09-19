Prost auf 10 Jahre Vienna Rumfestival

Das Vienna Rumfestival feiert zehn Jahre und startet heuer mit Rekordgröße und neuem Konzept durch: Mehr Rum, mehr Erlebnis, mehr Festival: So groß war das Vienna Rumfestival noch nie.

Am 19. und 20. September 2025 wird die Ottakringer Brauerei bereits zum zehnten Mal zur Bühne für eines der größten Spirituosen-Events Europas. Zur Feier der zehnten Ausgabe, präsentiert sich das Vienna Rumfestival 2025 so groß, vielfältig und eindrucksvoll wie nie zuvor.

„Was vor zehn Jahren als leidenschaftliches Herzensprojekt begann, ist heute eines der größten Rum-Events Europas. Zum Jubiläum zeigen wir, was in Rumkultur, Genuss und Festivalerlebnis alles möglich ist – auf drei Ebenen, mit neuen Highlights und einem noch nie dagewesenen Spirit. Ich freue mich riesig, dieses besondere Kapitel gemeinsam mit unseren Gästen zu feiern“, sagt Nicolas Hold, Initiator und Veranstalter des Vienna Rumfestivals.

Drei Ebenen: Das Vienna Rumfestival erweitert sich

Erstmals breitet sich das Festival über drei Ebenen der Brauerei aus. Mit dem neuen Stockwerk bietet das Vienna Rumfestival noch mehr Platz für Entdeckungen. Internationale und nationale Aussteller, etablierte Produzenten und spannende Newcomer bringen eine nie dagewesene Vielfalt an Marken und Rums mit nach Wien, verspricht der Veranstalter.

Für weitere geschmackliche Höhenflüge sorgt die brandneue Signature Bar, an der Top-Barkeeper exklusive, exotische und kreative Rum-Cocktails zaubern. Musikalisch untermalt wird das Festival von kubanischer Live-Musik auf der Bühne.

Neu beim Festival: Tequila und Mezcal

Erstmals widmet sich das Vienna Rumfestival auch der Welt der Agaven-Spirituosen. In einem eigenen Bereich erhalten Tequila und Mezcal eine eigene Bühne – mit einer Vielfalt an Sorten, und kreativen Cocktails, die die aromatische Bandbreite Mexikos ins Glas bringen. Von klassischen Margaritas bis hin zu modernen Kreationen ist alles dabei.

Auszeichnung und Entdeckung European R(h)um Award, Rum-Versteigerung und Rum-Walks

Ein weiteres Novum in diesem Jahr: Der European R(h)um Award findet erstmals in Wien statt und wird direkt im Rahmen des Festivals vergeben. Eine internationale Fachjury verkostet und kürt live vor Ort den besten Rum Europas. Neu ist auch die Versteigerung, bei der live vor Ort besondere Rum-Raritäten von den Gästen ersteigert werden können. Wer auf Entdeckungsreise gehen möchte, kann sich einem der beliebten Rum-Walks anschließen: In kleinen Gruppen führen erfahrene Rum-Connoisseurs zu fünf ausgewählten Ständen, wo nicht nur verkostet, sondern auch gefachsimpelt und genossen wird.