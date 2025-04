Samsung & Vollpension bringen Generationen rund um die KI zusammen

Samsung unterstützt als offizieller Oma-Hardware-Partner die soziale Mission des Generationencafés Vollpension – mehr Dialog zwischen den Generationen herzustellen und für Altersinklusion einzutreten.

Mit „AI meets Kaffeetratsch“, bringen die beiden Unternehmen Alt und Jung rund um das Thema zusammen. Jetzt startet die Umsetzung der Eventreihe, die Artificial intelligence (AI) erlebbar macht – und zwar für alle Generationen. Ziel der Initiative ist es, Altersinklusion zu fördern, den generationenübergreifenden Dialog zu stärken und technologische Hürden spielerisch abzubauen.

GF Vollpension Karin Hermann-Arnold mit Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Austria und Frau Marianne, Vollpension Oma und Senior Influencerin © oe24 ×

Praxisnahes Know-how rund um AIIm Mittelpunkt steht ein interaktives Stammtisch-Format, das in entspannter Kaffeehaus-Atmosphäre Einblicke in eines der spannendsten Themen unserer Zeit bietet: Künstliche Intelligenz (AI). AI-Experte Nahed Hatahet liefert praxisnahes Know-how, Samsung Trainerinnen und -Trainer zeigen live die neuesten AI-Features (für bestimmte AI-Funktionen ist ein Samsung Account erforderlich) – und laden zum aktiven Mitmachen ein.Das erste Event startet am 30. April um 19 Uhr; weitere Termine am 21. Mai und 18. Juni. Kostenlose Anmeldung und Infos: samsung.com/at sowie vollpension.wien/events