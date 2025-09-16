Schüler hantiert mit Waffe – Polizei-Großeinsatz in Wiener Schule

Große Aufregung am Dienstagmittag in der Donaustadt: Wegen eines kursierenden Waffenvideos rückte die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen zu einer Schule in der Anton-Sattler-Gasse im 22. Bezirk aus.

Auf dem Video war offenbar ein Schüler der Schule zu sehen, wie er mit einer mutmaßlichen Schusswaffe hantierte. Lehrkräfte reagierten umgehend und alarmierten die Polizei. Für kurze Zeit hielten Schüler:innen und Lehrpersonal den Atem an, ehe die Einsatzkräfte eintrafen und die Situation klärten.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus: Der Clip stammte aus dem Sommerurlaub des Schülers im Ausland. Bei der Waffe handelte es sich um eine Gaspistole seines Großvaters, die auch nach wie vor im Ausland aufbewahrt wird. Eine Durchsuchung des Jugendlichen sowie seiner Tischlade in der Schule verlief ergebnislos, gefährliche Gegenstände wurden nicht gefunden.

Die Polizei betonte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Schüler:innen oder Lehrkräfte bestanden habe. Nach der Sachverhaltsklärung führten die Beamten ein Gespräch mit dem Jugendlichen und informierten die zuständigen Stellen der Stadt Wien.