Schüsse in Floridsdorf: Betrunkener in Wohnung verschanzt

Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf: Ein bewaffneter Mann hatte sich in einer Wohnung in der Ruthnergasse verschanzt.

Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige stark alkoholisiert sein und zuvor zwei Schüsse abgegeben haben, die ein Eingreifen der Spezialeinheit WEGA auslösten.

Spezialkräfte sind vor Ort, der Bereich rund um die Ruthnergasse wurde großräumig abgesperrt.

Der Mann konnte überwältigt und vorläufig festgenommen werden.In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte eine Gasdruckpistole sicher. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.

Bislang wurden keine Verletzten gemeldet. Für die Bevölkerung besteht keine unmittelbare Gefahr, hieß es seitens der Polizei.