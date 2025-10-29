Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Schüsse Floridsdorf
© Viyana Manset Haber

WEGA-Einsatz

Schüsse in Floridsdorf: Betrunkener in Wohnung verschanzt

29.10.25, 22:39
Teilen

Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf: Ein bewaffneter Mann hatte sich in einer Wohnung in der Ruthnergasse verschanzt. 

Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige stark alkoholisiert sein und zuvor zwei Schüsse abgegeben haben, die ein Eingreifen der Spezialeinheit WEGA auslösten.

Schüsse Floridsdorf
© Viyana Manset Haber

Spezialkräfte sind vor Ort, der Bereich rund um die Ruthnergasse wurde großräumig abgesperrt. 

Video zum Thema: Schüsse in Wien Floridsdorf

Der Mann konnte überwältigt und vorläufig festgenommen werden.In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte eine Gasdruckpistole sicher. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange. 

Schüsse Floridsdorf
© Viyana Manset Haber

Schüsse Floridsdorf
© Viyana Manset Haber

Bislang wurden keine Verletzten gemeldet. Für die Bevölkerung besteht keine unmittelbare Gefahr, hieß es seitens der Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden