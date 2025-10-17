Schulausbau in Wien gerät ins Stocken

Die momentane Budgetsituation in der Bundeshauptstadt hat zur Folge, dass Bauvorhaben im Schulsektor neu geprüft werden müssen.

Der Sparkurs in Wien stellt Aus- und Neubauprojekte für Schulen vor Herausforderungen. Wie es Seitens der Magistratsabteilung für Schulen heißt, sollen viele Projekte für Schulen neuerlich geprüft werden. In diesem Zusammenhang könnten auch eventuelle Verschiebungen dieser Projekte im Raum stehen. Die Magistratsabteilung betont, dass der Schulbetrieb trotzdem weiterhin sichergestellt ist. Wie die Abteilung für Wiener Schulen (MA 56) gegenüber dem ORF erwähnt sind bis 2033 rund 70 Bauprojekte in Planung: "Es wird mit Nachdruck daran gearbeitet, insbesondere jene Projekte mit geplanter Fertigstellung in den Jahren 2026, 2027 und 2028 nicht zu verschieben. Bestehende, laufende Verträge bleiben unangetastet – ein Eingriff in bereits laufende Bauvorhaben ist nicht vorgesehen", so ein Sprecher der Abteilung.

Wie es seitens der Magistratsabteilung außerdem heißt, sei es das Ziel der Stadt die Bauprojekte weiterzuführen. Angesichts des angekündigten Sparkurses der Regierung ist eine Überprüfung der Bauvorhaben allerdings nachvollziehbar. Derzeit werden alle geplanten Projekte nochmals detailliert geprüft. Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend möglich, konkret zu benennen, welche Vorhaben wann starten. Klar ist jedoch: Der Schulbetrieb bleibt an allen Standorten gesichert, betont die Magistratsabteilung im Gespräch mit dem ORF.

Betrifft mehrere Schulstandorte in Wien

Was diese Veränderung auch für die eigentlich temporären Containerschulen bedeutet ist derzeit noch unklar. Momentan wird schätzungsweise an sieben Schulstandorten in Wien gearbeitet, darunter auch in den Bezirken Neubau und Favoriten. Bei den Projekten handelt es sich um Ausbauten der Klassenräume, rund 68 Stück sollen im nächsten Jahr in den Schulen geschaffen werden.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr fand bei einer Eröffnung einer frisch sanierten Schule klare Worte hinsichtlich der momentanen Budgetsituation: "Ich freue mich, dass weiterhin in die Bildung investiert werden kann. Selbstverständlich braucht es gewisse Abstriche, indem zum Beispiel Bauvorhaben verschoben werden. Das wird aber bestimmt so geschehen, dass weiterhin ausreichend Schulplatz für alle Kinder in Wien zur Verfügung stehen wird." Es wird außerdem versichert, dass das Budget für den Schulausbau zumindest auf Bundesebene gesichert ist. Wie die Einsparungen für die Stadt Wien aussehen und auch ausfallen sollen, das wird derzeit noch berechnet.