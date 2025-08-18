Schulstart-Kosten sprengen Budgets armer Familien

Der Schulanfang ist für viele Kinder ein Neubeginn, für armutsbetroffene Familien jedoch eine kaum stemmbare Belastung. Mit durchschnittlich 2.200 Euro pro Kind und Schuljahr geraten viele an ihre Grenzen. Die Caritas versucht zu helfen und appelliert eindringlich an Gesellschaft und Politik.

Der Schulstart ist für Familien eine große finanzielle Herausforderung, für armutsbetroffene Menschen umso mehr. Durchschnittlich werden rund 2.200 Euro pro Kind und Schuljahr ausgegeben. "Wir möchten möglichst alle Kinder auf die Bildungsreise mitnehmen", sagte Caritasdirektor Klaus Schwertner am Montag beim Auftakt der diesjährigen Schulstartaktion, die Familien mit niedrigem Einkommen unterstützt. In den Carla-Standorten der Caritas gibt es Schulsachen günstig zu kaufen.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht. Aus diesem Grund bat die Caritas um Spenden, um die Lager gut aufzufüllen. Gefragt sind gut erhaltene Schultaschen, Federpenale, Kinderbekleidung und Schreibtische. "Bildung ist nach wie vor eine Armutsprävention", betonte Schwertner. Der soziale Hintergrund und das Einkommen der Eltern entscheiden oft stärker über den Bildungsweg der Kinder als Talente oder Fleiß, sagte der Caritasdirektor. Die Caritas wolle daher einen Beitrag leisten. "Machen wir uns also nicht klein. Machen wir die Kleinen groß." Es müsse alles unternommen werden, dass sich niemand vor der Schule fürchte, so Schwertner.

Millionenausgaben für Nachhilfe

Große Kosten verursacht auch der Nachhilfeunterricht. Im vergangenen Schuljahr wurden 168 Millionen Euro für private Förderhilfe ausgegeben. Das sei für Familien an und unter der Armutsgrenze einfach nicht leistbar, betonte der Caritasdirektor. Deshalb würden gerade bei der Förderung der Kinder Abstriche gemacht werden. Die Caritas hat hier deshalb zahlreiche Bildungsprojekte. In den österreichweit 74 Lerncafés werden rund 2.200 Kinder durch freiwillige Lernhelferinnen und -helfer unterstützt. "Es braucht oft wenig, um diesen unglaublichen Erfolg zu haben", sagte Schwertner. Auch beim Projekt Frei.Spiel kommen Freiwillige direkt in Schulen und Kindergärten und lernen mit den Kindern vor Ort und unterstützen die Lehrkräfte.

"96 Prozent dieser Kinder schließen die Klassen positiv ab", hob Schwertner den Erfolg hervor. Die Wartelisten für diese Projekte sind lang. Deshalb sucht die Caritas auch hier Freiwillige, die hier mithelfen wollen. Schülerinnen und Schüler würden auch unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen, sagte Martina Polleres-Hyll, die Leiterin der Caritas-Bildungsangebote. Und diese persönliche Unterstützung würden die Kinder dort erhalten. Dies sei in der Schule oft nicht möglich. Die Freiwilligen seien nicht nur Lernhelfer, sondern auch Bezugspersonen für die Kinder. "Sie vermitteln Zuspruch, Motivation und das Gefühl, etwas schaffen zu können", sagte Polleres-Hyll.

Martina Polleres-Hyll (Leiterin der Caritas-Bildungsangebote) und der Wiener Caritasdirektor Klaus Schwertner sowie eine Familie. © APA/HELMUT FOHRINGER

"Die Herausforderungen sind nicht neu, aber sie haben sich in den letzten Jahren verschärft. Positiv ist, dass sich die aktuelle Bundesregierung für das Bildungsthema hohe Ziele gesteckt hat. Viele Maßnahmen stehen jedoch unter Budgetvorbehalt und es fehlen konkrete Zeitpläne", kritisierte Schwertner. So würden rund 30 Prozent der Lehrkräfte in den kommenden Jahren in Pension gehen, während die Zahl der schulpflichtigen Kinder weiter steigt. Ohne ausreichend Ressourcen, bessere Arbeitsbedingungen, multiprofessionelle Teams und gezielte Begleitung von Quereinsteigerinnen werde es nicht gelingen, hier ausreichend gegenzusteuern, sagte der Caritasdirektor.

"Gleichzeitig braucht es endlich einen bundesweiten Chancenindex, um vor allem benachteiligte Schulstandorte stärker zu fördern." Einmal mehr forderte die Caritas auch eine viel entschiedenere Bekämpfung von Kinderarmut. "Materielle Armut gefährdet nicht nur das körperliche Wohlergehen der Kinder, sondern auch ihre Bildungschancen. Es braucht endlich eine Kindergrundsicherung, die allen Kindern in Österreich soziale Teilhabe und Sicherheit garantiert", sagte Schwertner.