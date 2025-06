Schwarzenegger-Durchsage in den Wiener Linien

Der ehemalige Action-Held und heutige Klima-Aktivist bedankt sich heute via Lautsprecher bei allen Nutzern der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien.

„Hier spricht Arnold Schwarzenegger!“ – Große Überraschung herrschte bei den Fahrgästen und Mitarbeiter:innen, als um 6 Uhr in der Früh die Stimme von Ex-Gouverneur und Klimaaktivist Arnold Schwarzenegger in den Fahrzeugen, Stationen und Haltestellen der Wiener Linien ertönte.

Persönliche Dankesbotschaft an die Öffi-Nutzer

„Danke für euren Einsatz für einen gesunden Planeten!“, lautet seine persönliche Dankesbotschaft ans Team #ÖffiLiebe und an die Fahrgäste, die für ihn Klimaheld:innen sind: „You’re all real climate action heroes! Helping to UNITE IN ACTION and TERMINATE POLLUTION.“ Wer sich für die Öffis statt PKWs entscheidet, schützt die Umwelt und sorgt für noch mehr Lebensqualität in der Stadt, lautet Schwarzeneggers Credo und das der Wiener Linien.

Appell von Arnie und Wiener Linien: Öffis nützen, Klima schützen

Anlässlich des heutigen Klimagipfels „Austrian World Summit“ in der Wiener Hofburg drängen Arnold Schwarzenegger und die Wiener Linien auf kräftige Taten statt leerer Worte. Klimaschutz kann demnach sehr einfach sein: Jede Fahrt mit den Öffis und jeder geradelte Kilometer leisten einen wichtigen Beitrag für einen gesunden Planeten und treibt die Mobilitätswende voran.