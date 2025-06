Wiener Mindestsicherung mit knapper Finanzierung

FPÖ Wien will Geld aus Mindestsicherung für Polizei Vor dem Hintergrund der jüngsten Sparmaßnahmen bei der Wiener Polizei hat die FPÖ am Freitagvormittag auf einer Pressekonferenz erneut eine Kopplung der Mindestsicherung an die Staatsbürgerschaft gefordert.