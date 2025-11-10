Achtung: Mit 1. Jänner 2026 wird der Preis des VOR KlimaTickets MetropolRegion angepasst. Aber noch wichtiger: Im neuen Jahr sollte man sich noch weniger beim Schwarzfahren "erwischen" lassen; besser: gar nicht Schwarzfahren - denn die Strafen steigen sprunghaft an.

Vorneweg zum Schwarzfahren: Dieses wird ab 1. Jänner 2026 teurer, sehr viel teurer. So kostet es bei Sofortzahlung 135 Euro (statt 105 Euro), bei Zahlung innerhalb von zwei Wochen 145 Euro (bisher 115 Euro). Dazu heißt es von VOR-Seite: "Die Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Sicherung der Leistungsfähigkeit und zum kontinuierlichen Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Ostregion. VOR KlimaTickets Region, gültig in Niederösterreich und Burgenland, bleiben preislich unverändert." Gehen wir aber davon aus, dass "regulär" bezahlt wird. Denn dazu gibt es auch Neuerungen.

Der Jahrespreis in der Vollpreisvariante bei Einmalzahlung steigt von 898 auf 1.000 Euro, für Senioren von 635 auf 700 Euro. Diese Erhöhung betrifft ausschließlich den Anteil der Wiener Kernzone. Unverändert bleibt, wie gesagt, der Preis des VOR KlimaTickets Region, gültig in Niederösterreich und Burgenland.

"Jugend und Spezial" günstiger

Gleichzeitig soll ein gezieltes Entlastungssignal gesetzt werden: Das VOR KlimaTicket MetropolRegion Jugend und Spezial wird günstiger – der Preis reduziert sich bei Einmalzahlung von 765 auf 700 Euro, bei monatlicher Abbuchung von 806 auf 725 Euro.