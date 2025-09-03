Alles zu oe24VIP
Senioren-Aufstand wegen abgeschaffter Ermäßigung

03.09.25, 15:48
Öffi-Tickets für Pensionisten werden um 113% teurer.

Die von Stadträtin Ulrike Sima angekünditen Preiserhöhungen (u.a. bei den öffentlichen Verkehrsmitteln) sorgen weiter für jede Menge Wirbel .Vor allem die Ältesten sind von den Anpassungen hart getroffen. Statt bisher 1,50 Euro mit Senioren-Ermäßigung würde eine Einzelfahrt ab 1. Jänner 2026 3,20 Euro kosten. Damit wird der Preis um 113 Prozent angehoben.

Für Ingrid Korosec, Präsidentin des Wiener Seniorenbunds ist das eine „unsoziale Abzocke“. „Gerade die Generation, die auf eine leistbare Öffi-Nutzung angewiesen ist, wird hier massiv belastet. Viele Seniorinnen und Senioren fahren nicht täglich, sondern nutzen Öffis punktuell – für Arztbesuche, Einkäufe oder Treffen mit Familie und Freunden. Sie nun mit doppelten Preisen zu bestrafen, ist inakzeptabel“, kritisiert den Plan.

