× Serben-Bande nach Serie von Einbrüchen gefasst

Die Polizei konnte nun den Serien-Einbrechern das Handwerk legen.

Wien/NÖ/Bgld. Die drei Serben im Alter von 23, 33 und 44 Jahren suchten im Zeitraum von 8. Dezember 2022 bis 17. Jänner Wohnungen und Häuser in Niederösterreich, Wien und im Burgenland heim.

Das Trio soll für 26 vollendete und zehn versuchte Dämmerungseinbrüche verantwortlich sein. Dabei soll es die Bande auf Schmuck, Geld, Elektroartikel, Gold- und Silbermünzen, Bekleidung und sonstige Wertsachen abgesehen haben. Laut Polizei machten die Serben Beute im Wert von 280.000 Euro und richteten weitere 100.000 Euro an Schaden an.

© LKA NÖ ×

Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ konnten am 17. Jänner unmittelbar nach einem Einbruch ein Täterfahrzeug identifizieren und so die drei Serben ausforschen. Der 23-Jäh­rige und der 44-Jährige, der in Wien-Floridsdorf wohnt, konnten wenig später festgenommen werden. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung in der Wohnung des Älteren konnten die Beamten den dritten Verdächtigen fassen.

© LKA NÖ

Zudem stellten die Cops Diebesgut im Wert von 14.500 Euro sicher. Das Trio war zum Teil geständig und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.