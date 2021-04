So haben Sie Wien noch nie gesehen

Der Video-Clip wird derzeit zahlreich in den sozialen Netzwerken geteilt.

Wien. Diese Filmaufnahmen aus dem Jahr 1906 begeistern derzeit die User im Netz. Der Video-Clip zeigt eine Tramwayfahrt durch die Weltstadt Wien. Die restaurierten Aufnahmen zeigen den Alltag am Wiener Ring vor 115 Jahren in Farbe.

Für den Clip wurde damals eine Kamera hinter dem Führerstand der fahrenden Tramway verankert. Ein einziger Einstellungstypus reicht um das Großstadtleben einzufangen. Zu sehen sind etwa Pflasterarbeiter, Pferdekutschen und Spaziergänger.

Das Video kommt im Netz gut an und wurde bereits vielfach geteilt. "So lustig anzusehen, dass die Leute bis zur letzen Minute vor der Straßenbahn sind! Der Staßenarbeiter, der die Pflastersteine einsetzt - ich hoffe, dass er sich nichts getan hat. Die Leute rennen hin und her, und weichen erst ganz zum Schluss aus! Heute wäre das undenkbar!", kommentiert etwa ein User den Clip auf Youtube.

Mit den Aufnahmen sprang Wien damals auf einen Trend auf, denn ein ähnlicher Clip entstand auch in San Francisco. Dort wurde 1906 aus einem Cable Car gefilmt. Außerdem filmten unbekannte Kameraleute die George Street in Sydney.