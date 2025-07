Sommer Rhapsodie: Kunst und Kulinarik im Park

In ihrer sechsten Auflage lädt die Sommer Rhapsodie von 7. bis 30. Juli einmal mehr zu einem klangund stimmungsvollen Programm in den Park des Gartenpalais Liechtenstein. Musiklegenden von Klassik bis Pop sind ebenso zu erleben wie kabarettistische Höhenflüge und literarische Klassiker.

2020 in der Coronakrise als spontanes sommerliches Kulturprojekt der Stiftung Fürst Liechtenstein ins Leben gerufen, hat die "Sommer Rhapsodie" mittlerweile einen Fixplatz im sommerlichen Kulturprogramm der Bundeshauptstadt. Heuer wird das an Veranstaltungstagen ab 18 Uhr geöffnete "Kulinarikplatzerl" rechter Hand des Gartenpalais in Wien-Alsergrund erstmals von der Markterei Markthalle kuratiert - mit wöchentlich wechselndem Gastro-Angebot.

Das Kulturprogramm wird am 7. Juli mit einer "Notte Italiana" eröffnet. Und schon die weiteren Tage zeigen mit Dirk Stermann ("Zusammenbraut" am 8.) und dem Konzertabend "Ladies First" des Trio Van Beethoven (9.), wohin bis Ende Juli jeweils montags bis mittwochs die Reise geht: in Richtung musikalischer, kleinkünstlerischer oder literarischer Unterhaltung in angenehmer, schattiger Umgebung bei feiner kulinarischer Grundversorgung.