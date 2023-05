Stalker verfolgte Influencerin und wollte sie vergewaltigen

Obwohl die Wienerin ihn ablehnte, ließ der Mann seit zwei Jahren nicht locker.

Wien. Die unfassbaren Szenen passierten am Mittwoch in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt: Eine Influencerin streamte gegen 20.30 Uhr ihren Heimweg über eine Live-Story auf Instagram. Ein seit zwei Jahren von der jungen Frau regelrecht „besessener“ 20-Jähriger verfolgte dies und fand so die Adresse der 18-Jährigen heraus.

Als die Wienerin zu Hause ankam, läutete es plötzlich an der Tür. Sie öffnete die Tür, der Stalker verschaffte sich darauf mit Gewalt Zutritt in die Wohnung.

Stalker forderte Sex, Frau flüchtete

Dort forderte er sie zum Sex auf und drohte ihr, dass sie ansonsten die Wohnung nicht verlassen könne. Aus Angst kletterte die junge Frau aus dem Fenster und rettete sich auf einen Mauervorsprung. Nachbarn und Passanten wurden auf das um Hilfe schreiende Opfer aufmerksam und alarmierten die Polizei. Anschließend trat ein Nachbar die Tür der Wohnung ein und versuchte, den Stalker zu beruhigen. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation.

Der 20-Jährige attackierte die Beamten mit Schlägen und Tritten, eine Polizistin packte er am Hals und würgte sie. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen, um ihn festzunehmen. Fünf Cops wurden verletzt.