Teenies brachen drei Mal am Hauptbahnhof ein

Zwei Jugendliche konnten erwischt werden.

In der Nacht auf Montag erwischten Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten zwei Teenager - 13 und 14 Jahre alt -, nachdem Zeugen die beiden beobachtet hatten, wie sie mit einem weiteren Kompagnon am Hauptbahnhof in drei Geschäftslokale einzubrechen versucht hatten. Dabei verwendeten sie einen Notfallhammer.

Die Wahl der Geschäfte war dabei wenig konsistent, ein Geschäft war ein Bandagist, ein zweites ein Gastronomiebetrieb. Nachdem die Verdächtigen von den Beamten aufgrund der Personsbeschreibung erkannt worden waren, versuchten sie zu flüchten. Die beiden slowakischen Staatsbürger wurden aber erwischt, der dritte entkam zunächst unerkannt.

Den 13-Jährigen übergaben die Beamten der Kinder- und Jugendhilfe, sein ein Jahr älterer Kompagnon wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Dieser war laut Haßlinger bereits in der Vergangenheit in Zusammenhang mit Straftaten aufgefallen. Er legte ein Teilgeständnis ab.