Profi-Einbrecher markierten vor Coups Wohnungen: Duo geschnappt!

Die Täter haben die Wohnungen mit Klebefäden und Plastikstreifen markiert.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hat in der Nacht auf Sonntag nach einem Einbruch in einer Wohnung in Wien-Brigittenau die beiden Täter in Hernals aus dem Verkehr gezogen.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger besteht Grund zu der Annahme, dass das Duo mehrere weitere einschlägige Taten verübt hat, gingen die Männer doch hochprofessionell vor. Weniger professionell waren Teenager am Hauptbahnhof bei Geschäftseinbrüchen, zwei wurden geschnappt.

Wenn niemand zu Hause war

Die EGS wurde auf die beiden Männer - georgische Staatsbürger im Alter von 39 und 41 Jahren - im Zuge ihres Streifendienstes aufmerksam. Die Ermittler beobachteten das Duo, wie es in mehreren Bezirken Wohnungen auskundschaftete und die Appartements, in denen niemand zuhause war, mit Klebefäden und Plastikstreifen markierte. Dabei verwendeten die Verdächtigen einen Mietwagen, änderten immer wieder ihr Aussehen und kommunizierten mittels Headsets miteinander.

In der Brigittenau schlug das Duo schließlich zu und fuhr weiter. Die EGS-Beamten observierten die Einbrecher, bis in Hernals die Gelegenheit günstig war und es infolge zur Festnahme der beiden kam. Im Wagen fanden die Polizisten Diebesgut und eine große Anzahl an Tatwerkzeugen. Detail am Rande: Ihre Aktivitäten hatten die beiden Männer penibel in einem Notizbuch vermerkt. Das Landeskriminalamt prüft nun, ob die Verdächtigen für weitere Einbrüche in Frage kommen. In Österreich sind sie bisher nicht strafrechtlich aufgefallen.