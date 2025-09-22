Teilnahmerekord: 19. Vienna Night Run steht bevor

Der Vienna Night Run ist mittlerweile als Institution zu bezeichnen, immerhin geht er am 25. September 2025 in seine 19. Auflage. Mit einer Rekordanzahl von 22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird die Nacht zum Tag.

Auch diesmal stehen der Spaß und der gute Zweck im Vordergrund, nicht die Jagd nach Zeit und Rekorden. "Wir freuen uns, wenn am 25. September wieder tausende Menschen gemeinsam durch die Wiener Nacht laufen. Der erste bank vienna night run verbindet Sport, Spaß und Nachhaltigkeit – eine Kombination, die unser Event einzigartig macht“, betonen die Veranstalter Hannes, Christine und Theresa Menitz.

Gelaufen wird in sechs Startblöcken, die ab Punkt 20 Uhr im 10- bis 15-Minuten-Takt loslaufen. Je nachdem, welche Laufzeit man angegeben hat, ob unter 25 Minuten, darüber oder gar Nordic Walking. Der gesamte Aufbau der Strecke erfolgt in den 60 Minuten vor Start, an dann wird die Ringstraße gesperrt sein.

Klimaschutz steht im Vordergrund

Der Klimaschutz profitiert von diesem Lauf gleich doppelt. Denn nicht nur wird die Wiener Ringstraße während des Laufs zu einer autofreien Zone, sondern es wird auch pro Teilnehmer ein Mangrovenbaum in Myanmar gepflanzt, via der Nachhaltigkeitsinitiative "blue life". Damit wurde 2024 gar mehr CO₂ gebunden, als ausgestoßen, heißt es vom Veranstalter. Wer auf sein Langarm-Funktionsshirt verzichtet, pflanzt sogar noch einen zweiten Baum.

Über die gesamte Strecke, die vom Naturhistorischen Museum bis zum Goethe-Denkmal am Opernring verlaufen wird, ist für Musik gesorgt. Am Start ist Roman Daucher mit DJane Mel Merio im Einsatz. Über die fünf Kilometer Strecke ist durchgehend für musikalische Untermalung gesorgt, von Blasmusik bis hin zu Beats.

Siegerehrung am Heldenplatz

Zum Abschluss steht der Heldenplatz auch noch mit Foodtrucks und Musik, sowie einer Siegerehrung zur Verfügung. Die erwarteten 22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einen neuen Rekord aufstellen würden, bekommen jeweils ein Goodie-Bag.