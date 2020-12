Telefon-Mafia: "Abholer" stellte sich bei Polizei

Ein junger Austro-Türke wurde im Heimaturlaub für den Mafia-Job angelobt.

Wien. In der Türkei wurde der 22-Jährige von einem Mann angesprochen, der dem Arbeitslosen schnelles Geld versprach – wenn er in Österreich den Laufburschen für eine „höchst erfolgreiche Organisation“ spielte. So wurde im September ein 85-Jähriger am Telefon von einem Anrufer (der sich als Polizist ausgab) so lange mit dem Schmäh traktiert, dass eine Bande in dessen Wohnumgebung schon Dutzende Einbrüche verübt habe, bis er sein Vermögen in die vermeintlich sicheren Hände der Exekutive legen wollte. Als „Abholer“ kam dann der 22-Jährige, der mit seinem roten Parka allerdings von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Seine Freunde erkannten den von der (echten) Polizei per Lichtbildveröffentlichung Gesuchten, worauf sich der Austro-Türke am Wachzimmer Ausstellungsstraße stellte. Es gilt die Unschuldsvermutung.