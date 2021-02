Terror-Attentat: Ermittlung gegen Verfassungsschützer

Im Zusammenhang mit der dramatischen Pannenserie wird jetzt ermittelt.

Wien. Dramatische Wende in der Causa „2. November“: Wie ÖSTERREICH in Erfahrung bringen konnte, ermittelt die Justiz jetzt gegen mindestens drei Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) im Zusammenhang mit den haarsträubenden Pannen vor dem Terroranschlag in der Wiener City. Ebenfalls im Visier der Justiz: Der von Innenminister Karl Nehammer abgesetzte Ex-LVT-Chef Erich Zwettler. Untersucht wird ein möglicher Amtsmissbrauch – für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Im Vorfeld des Anschlages vom 2. November hatte es mehrere Warnhinweise gegeben, sodass das Verbrechen mit 5 Toten mög­licherweise hätte verhindert werden können.