"Themenverfehlung": ÖVP-Liesing sauer über Wiener Linien-Projekt

Der "Wien Mobil Hüpfer" wurde im 23. Bezirk zuletzt getestet und aufgrund fehlender Nutzung mit Ende Oktober eingestellt. Sehr zum Ärger der ÖVP-Liesing, die das Einsatzgebiet und die fehlende Bewerbung des Pilotprojekts der Wiener Linie kritisiert.

Die Idee dahinter war via App einen rollstuhlgerechten E-Kleinbus zu bestellen, von und zu gewissen Haltepunkten im Bezirk. Das Angebot war als Zusatz zum normalen Öffinetz gedacht.

Während das Projekt in anderen Bezirken ausgebaut werden soll, wird es in Liesing gleich eingestampft. Die fehlende Nutzung möchte die ÖVP aber nicht gelten lassen. "Wieso der Hüpfer nicht in Gegenden mit geringem Öffi-Angebot wie Kalksburg, Mauer oder Rodaun getestet wurde, bleibt ein Geheimnis", so Bezirksparteiobmann Patrick Gasselich und Bezirksrätin Elisabeth Halvax.

Fehlende Werbung sei Schuld

Der Wien Mobil Hüpfer sei nur zwischen S-Bahn und U-Bahn getestet worden, die Notwendigkeit war also oft nicht gegeben. Darüber hinaus sei er auch nicht genug beworben worden, viele Anwohnerinnen und Anwohner wussten also nicht mal davon. Die ÖVP spricht von einer "reinen Themenverfehlung".

Bezirksvorsteher der SPÖ Gerald Bischof spricht von einer Auslastung von rund zwei Fahrgäste pro Stunde, bezeichnet die Einstellung aber auch als "bedauerlich".