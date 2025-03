"Tichy"-Opening: Ab 14. März herrscht in Favoriten wieder Eiszeit!

Gute Nachrichten für alle Eis-Fans: Der legendäre Eissalon „Tichy“ in Wien-Favoriten öffnet am Freitag, 14. März, wieder seine Türen. Trotz zahlreicher Spekulationen bleibt das Kult-Lokal am gewohnten Standort am Reumannplatz - und wird nur minimal teurer!

Während der Winterpause wurde hinter den Kulissen fleißig gearbeitet. Besonders die Neonbeleuchtung bekam ein umweltfreundliches Upgrade: Künftig sorgen moderne LEDs für das typische „Tichy“-Leuchten. Auch im Lokal selbst wurden einige Modernisierungen vorgenommen. Doch eines ist sicher: „Der Flair bleibt“, wie Chefin Xenia Tichy bereits im Dezember betonte. Zuletzt hatte ein Gerüst an der Fassade für Umzugsgerüchte gesorgt. Doch Xenia Tichy stellte klar: „Der ‚Tichy‘ bleibt am Reumannplatz – jetzt und in Zukunft.“ © APA Eispreise steigen leicht – Eismarillenknödel bleiben gleich Heuer wird der kleinste Eisbecher mit drei Kugeln um 10 Cent teurer. Statt bisher 3,00 Euro kostet er nun 3,10 Euro. Der Grund: gestiegene Rohstoffpreise. „Wir wollen weiterhin beste Qualität liefern und bleiben unseren Händlern treu“, heißt es von „Tichy“. Das wohl berühmteste Produkt des Lokals, die legendären Eismarillenknödel, bleibt preislich unverändert bei 3 Euro pro Stück. © Tichy | Xenia und Kurt Tichy, Geschäftsführung Eissalon Tichy × Eine weitere Neuheit gibt es mit Saisonstart: Nach einer System-Überarbeitung bietet „Tichy“ erstmals die Möglichkeit, Rechnungen digital über einen QR-Code abzurufen – ein Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Nicht nur in Wien genießt „Tichy“ Kultstatus: Laut einem „TasteAtlas“-Ranking gehört der Eissalon zu den 100 besten weltweit – ebenso wie „Zanoni & Zanoni“. Am 14. März herrscht in Favoriten somit wieder Eiszeit...