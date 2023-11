Tobender Mann attackierte vor Wiener Schule Polizisten

Ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger hat am Freitag aus unbekannten Gründen vor einer Schule in Wien-Simmering herumgeschrien

Ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger hat am Freitag aus unbekannten Gründen vor einer Schule in Wien-Simmering herumgeschrien, einen Vater mit zwei Kindern sowie einen weiteren Zeugen attackiert und ihn am Bein verletzt. Auch auf die alarmierten Polizisten ging der Mann los. Er wurde "unter Anwendung von Körperkraft", festgenommen hieß es am Samstag in einer Aussendung der Polizei.

Auch im Arrest verhielt sich der 22-Jährige aggressiv und attackierte Polizisten. Dabei verletzte er einen Beamten im Gesicht. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Beschuldigten war eine Vernehmung der Aussendung zufolge bisher nicht möglich.